Kaheksanda olümpiakulla võitnud Björgen: see on fantastiline viis lõpetamiseks

37-aastane norralanna Marit Björgen pani oma olümpiakarjäärile kuldse punkti, võites täna Pyeongchangs 30 km ühisstardiga klassikasõidu.

“Ma olen tõesti õnnelik, kuigi pisut raske on mõista, mida ma olen alates oma esimesest olümpiast Salt Lake`ist korda saatnud,” sõnas Björgen ajakirjanikele. "Need olid mu viimased olümpiamängud ja see on fantastiline viis lõpetamiseks."

Karjääri kaheksanda olümpiakulla teeninud Björgen sõitis täna konkurentidel eest juba kaheksandal kilomeetril ning edestas finišis lähimat ohustajat, soomlannat Krista Pärmäkoskit minuti ja 49 sekundiga.

"Sõidu eel tundsin, et saan sellega hakkama. Samas tundsin, et olen ema ja pole oma Mariust kolm nädalat näinud. Lõpuks ometi on see lõppenud ja juba homme olen tema juures," lisas norralanna.

Björgen oli Pyeongchangi mängude edukaim sportlane viie medaliga - tema saagiks kujunes kaks kulda, üks hõbe ja kaks pronksi. Üldse on kõigi aegade edukaima taliolümplase auhinnakollektsioonis kaheksa olümpiakulda, neli hõbedat ja kolm pronksi.