Kahekordne olümpiapronks loobus protesti märgiks Pyeongchangi olümpiast

2014. aasta Sotši taliolümpiamängudel kaks pronksmedalit võitnud Venemaa kiiruisutaja Olga Graf Pyeongchangi olümpial ei osale, sest ei soovi kaasa lüüa poliitilistes mängudes.

Graf oli üks 169-st Venemaa sportlasest, kes sai taliolümpial osalemiseks kutse. Kuna mitmed tema koondisekaaslased jäeti aga pääsmeta, otsustas kiiruisutaja Lõuna-Koreasse mitte sõita.

"Mul on hea meel, et ROKi (rahvusvahelise olümpiakomitee) komisjon pidas mind puhtaks sportlaseks, mida ma ka olen, kuid mul on kahju, et enam kui pool meie kiiruisutamise koondisest jäi kutseta. See näitab, et olümpiat kasutatakse poliitilisteks mängudeks ja ma ei soovi selles osaleda," teatas 34-aastane Graf.

Lisaks Grafile said Venemaa naiskiiruisutajatest ROKilt olümpiapääsme Natalia Voronina ja Angelina Golikova.