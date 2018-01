Kahekordne maailmameister on sunnitud olümpiast loobuma

Üle-eelmisel hooajal laskesuusatamise MK-sarja võitnud tšehhitar Gabriela Koukalova ei saa terviseprobleemide tõttu Pyeongchangi taliolümpial osaleda.

28-aastane Koukalova jättis hooaja alguse Achilleuse kõõluse vigastuse tõttu vahele ning sai treeninguid alustada alles detsembri lõpus. Tänaseks on juba selge, et tšehhitar ei suuda tippvormi jõuda ja olümpiale ei sõida, kirjutab Blesk.

"Ma andsin endast parima, et tagasi tulla, kuid kahjuks sellest ei piisanud. Mul on väga kahju, et nii läks," sõnas Koukalova, kes on kahekordne maailmameister ja kahekordne olümpiamedalist.

Tänavusel hooajal tšehhitar enam starti ei tule.