Kadri Pihla: külas tulid inimesed varahommikul kokku Pierre'ile kaasa elama

Prantsusmaa lumelauduri Pierre Vaultieri kuldmedali üle Pyeongchangi taliolümpiamängudel võivad rõõmustada ka eestlased, sest tegemist on endise Eesti lumelauakrossisõitja Kadri Pihla abikaasaga.

"Praegu on juba natuke rahulikum olla. Aga võistluse ajal olid emotsioonid muidugi üleval!" rääkis Pihla Delfile ja Eesti Päevalehele. "Argipäev pöördub siiski kohe tagasi, aga loomulikult on tunne rõõmus."

Sotši olümpiavõitu kaitsnud Vaultieri etteastele elati kaasa Chanetemerle külakeses suurel ekraanil. "Korraldati ühisvaatamine kogu külale ühes saalis. Kõik tulid kell 5.30 ekraanide ette," kirjeldas Pihla.

"Ma pole jõudnud Pierre'i endaga veel rääkida. Vahetasime vaid mõned sõnumid. Ta on lihtsalt väga õnnelik, sest poolfinaalis läks ta kellegagi kokku ja kukkus. Hea, et edasi sai. Aga see ongi lumelauakross. Ülejäänud võistluse oli ta tasemel - võitis ära nii kvalifikatsiooni kui ka kõik treeningsõidud."

Pihla ootab abikaasat koju 20. veebruari paiku. "Ta on poolteist kuud ära olnud. Suurem vastuvõtt korraldatakse talle siin ehk kevade poole, kui ka MK-hooaeg läbi on. Kolm etappi on veel ees, töö pole lõppenud. Loodame, et saab veel ühe kristallgloobuse juurde."

Endise tippsportlase Pihla päevad Prantsusmaal mööduvad peaasjalikult lapsi kasvatades, kuid selle kõrvalt jõuab ta ka tööl käia. Pihla tegeleb piirkonnas turismiga - külas asub Serre Chevalier'i suusakuurort.