Johanna Talihärm täna starti ei tule: tugev tuul puhus naiste võistluse homsele

Ilmaennustus lubab õhtuse võistluse ajaks enam kui 15 m/s puhuvaid tuuleiile, mistõttu on Rahvusvaheline Laskesuusaliit otsustanud tänaseks planeeritud naiste individuaalvõistluse homsele lükata. Uue ajakava kohaselt peetakse naiste võistlus Eesti aja järgi homme kell 10.15, meeste võistlus kell 13.20.

⚠️ Due to strong wind hitting the Alpensia #Biathlon Centre and forecasts predicting gusts of more than 15m/s, the Women’s Individual has been moved to tomorrow. The new starting times are the following:

Women’s Individual: 17:15

Men’s Individual: 20:20#PyeongChang2018 pic.twitter.com/8SDXLxBX9v