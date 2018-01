Johanna Talihärm jääb järgmistelt MK-etappidelt eemale. Kas see maksab talle olümpiakoha?

Eesti laskesuusatamise naiskonna liider Johanna Talihärm ei saa osaleda järgmistel MK-etappidel, kuna tal on kohustused oma ülikooli ees.

Laskesuusatamise MK-sari jätkub juba neljapäeval Oberhofis naiste sprindiga, reedel on võistlustules mehed, nädalavahetusel on jälitus- ja teatesõidud. Eestit esindavad naistest Tuuli Tomingas, Regina Oja ja esmakordselt sel hooajal MK-etapile pääsenud Grete Gaim, meestest lähevad rajale hiljuti kahekordseks Eesti meistriks kroonitud Roland Lessing, Kalev Ermits ja Rene Zahkna. Teatesõitudes võistlevad ka Kadri Lehtla ja Kauri Kõiv.

Oberhofi ja Ruhpoldingi MK-etappidest jääb eemale Johanna Talihärm, kellel on kohustused Montana ülikooli ees. „See oli juba varem teada,” selgitas koondise treener Indrek Tobreluts. „Vahepeal oli õhus variant, et ta saab võistelda Anterselva etapil. Aga ta peab kohapeal uurima, kas see on võimalik. Praegu on see veel lahtine.”

Samas on teada, et käib kibe heitlus viimaste olümpiakohtade eest ja eestlannadel pole praegu ainsatki kohta teenitud. Pingerida lüüakse lukku 22. jaanuaril. Ega MK-etappidest loobumine või talle äkki karuteenet teha? Alaliidu tegevjuht Kristjan Oja selgitas, et kõikide seni olümpiapääset mitte taganud riikide vahel mängitakse välja veel kuus pääset. „Johanna on siiani sõitnud stabiilselt üle keskmise, tal on praegu head kvalifikatsioonipunktid,” jutustas Oja. „Tema punktid vahepeal ei kuku, küll aga võivad konkurendid temast teoreetiliselt mööduda. Aga ta on teinud stabiilselt häid esitusi, ma ei usu, et ta kuue hulgast välja kukub.”

Kas reaalne võimalus olümpiale saada on naistest vaid Talihärmal? „Ei ole midagi kindlat, aga võimatut pole midagi. Seis on 50-50,” kostis Oja.

Tobreluts lisas: „Johanna suure tõenäosusega ikka pääseb olümpiale. Ka teiste osas pole võimatut midagi. Ma ei taha kellegi nime maha kriipsutada ega kellegi nime praegu ka kõva häälega välja hõigata. Ootame parimat.”

Talihärm hoiab MK-sarjas 12 punktiga 60. kohta, teised eestlannad MK-punkte teeninud ei ole. Olümpiale kvalifitseerumiseks vajalikke IBUpunkte saab koguda nii MK-sarjas kui ka IBU karikal. Arvesse lähevad kolm viimast semestrit (sh eelmise hooaja viimane) ja igas semestris kolm paremat sõitu. Süsteem on üsna keeruline ja kahjuks mingit vahekokkuvõtet hetkeseisu kohta avalikustatud ei ole. Eesti meeslaskesuusatajad tagasid eelmisel hooajal viis olümpiakohta ning nemad muretsema ei pea.