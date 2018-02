Jelena Välbe: Venemaa sõda alles algas

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe tõdes R-Spordile antud intervjuus, et vaatamata Rahvusvahelise spordiarbitraažikohtu (CAS) õigeksmõistvale otsusele oli oodata, et ROK ei luba 15 kõnealust sportlast siiski olümpiale.

"Seda ROKi otsust oli oodata," tõdes Välbe R-Spordile. "Aga nagu olen ka varem öelnud - sõda alles algab. Kasutame kõiki võimalikke meetodeid, et oma sportlaste au kaitsta."

CAS otsustas tühistada Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt 28 Vene sportlasele määratud eluaegsed olümpiakeelud ning ennistada nende Sotši olümpial tühistatud tulemused, sest kohtu hinnangul ei leidnud piisavalt tõendeid, et atleete süüdi mõista. 28 sportlasest 15 olid sõitmas ka Pyeongchangi olümpiale, ent ROK on nüüd andnud vastulöögi, väites, et kuna Venemaa Olümpiakomitee õigused on peatatud, ei ole neil kohustust antud 15 isikut olümpiale kutsuda.