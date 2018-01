Jelena Välbe: kui ma peaksin enda sportlasi Rodtšenkovi läheduses nägema, kisun neil mandlid välja!

Venemaa murdmaasuusatamise juht Jelena Välbe lubab karmilt karistada neid sportlasi, keda ta kurikuulsa vilepuhuja Grigori Rodtšenkovi läheduses nägema peaks.

Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) on lubanud homme teatavaks teha otsuse 39 Venemaa tippsportlase kohta, kes kaebasid edasi rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) eluaegse olümpiakeelu. ROK määras sportlastele karistused nn McLareni dopinguraporti põhjal, mis kirjeldas 2014. aasta Sotši olümpia eel, ajal ja järel Venemaal rakendatud riiklikku dopinguprogrammi, mille paljastas endine Moskva antidopingulabori juht, hetkel end USA-s varjav Rodtšenkov.

"Me andsime CAS-i kohtuasja sisse ning istungid on juba peetud. Ootame praegu tulemusi. Spordiministeerium aitab meid õigusküsimustes. Kogu see asi on lihtsalt absurd! Olen kindel, et ka ROK-i juhtkond mõistab seda. Mida ma isiklikult tahan, oleks see, et Grigori Rodtšenkov oleks neil istungitel isiklikult kohal. See on lihtsalt võimatu. Kui meie juhtumeid arutataks USA-s, tähendaks ühe osapoole puudumine istungilt automaatselt kohtuvõitu," rääkis Välbe pikas intervjuus väljaandele Na Lõži.

"Kui CAS-ist tuleb kaotus, võitleme me edasi kuni lõpuni. Olen täiesti kindel, et mu sportlased pole midagi võtnud ja me ei osalenud mingisuguses mahhinatsioonis. Me kaitseme nende au ja väärikust," lisas ta.

"Vaadakem tõele näkku: kui ma siia tööle tulin, oli dopinguprobleem olemas. FIS pani meile karistused peale, me maksime trahvi. Treeneri, kes sel ajal Venemaa meeste koondisega töötas, viskasin kõikidest nimekirjadest välja ning võtsin ta tööle tagasi alles eelmisel aastal.

Välbe: olen kindel, et igal tasemel on võimalik puhtalt võita

Ma ei taha, et suusatamises juhtuks sama, mis juhtus hiljuti kergejõustikuvõistlusel Irkutskis, kus dopingukontrolli toimumisest teada saanud sportlased võistlemisest loobusid. Kui RUSADA-lt akrediteering ära võeti, kirjutasin ma FIS-ile kirju, et nad saadaksid Venemaa meistrivõistlustele dopinguametnikke. Me maksime selle eest ja nad nõustusid koos WADA-ga meid külastama. Ma ei oleks kunagi uskunud, et mõne aja pärast hakatakse rääkima, et meie sportlased tarbisid mingeid kokteile, peitsid uriiniproove Coca-Cola sildi alla ja andsid need üle Rodtšenkovile."

Lubasin kõikidele sportlastele: kui ma saan teada, et nad on selle inimese läheduses, kisun neil isiklikult kurgumandlid välja. See on võib-olla karmilt öeldud, aga ma ütlesin õigesti. Ning nüüd ma olen väga pahane, sest me olime selles suunas õiget tööd tegemas. Vähem kui nelja aasta jooksul on suusatajad Venemaa tasandil andnud 3000 ja rahvusvahelistel võistlustel üle 1500 proovi. Korraldasin dopingukontrolli isegi Sõktõvkari Raissa Smetanina lastevõistlusele, sest olen veendunud, et rikkumisi tuleb ära hoida juba lapsest saati. Ma tean, et igal tasemel, sealhulgas ka olümpiamängudel, on võimalik täiesti puhtalt võita."