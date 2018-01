Järjest kolmandat hokikulda jahtiv Kanada pani kokku kirju olümpiakoondise

Derek Roy (paremal) Kanada koondise särgis Euro Hockey Touri mängus. Foto: Mikhail Japaridze, ITAR-TASS/Scanpix

Kahel viimasel olümpial meeste hokiturniiri võitnud Kanada peab 2018. aasta PyeongChangi mängudel sarnaselt teistele hakkama saama NHL-i meesteta. Nii on koondise koosseis küllaltki kirju. Tiimi on mahtunud küll paar minevikukuulsust, kuid reeglina on meeskonda jõudnud mehed, kes on Kanada hokipubliku jaoks üsnagi tundmatud nimed.