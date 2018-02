Jaapani legend Noriaki Kasai rikkus kvalifikatsioonis reegleid, kuid pääses karistuseta

Pyeongchangi olümpial suusahüpete normaalmäe kvalifikatsioonis 98 meetrit hüpanud ja 20ndana lõppvõistlusele pääsenud 45-aastane jaapanlane Noriaki Kasai rikkus Eesti endise tippsuusahüppaja Kaarel Nurmsalu sõnul reegleid.

"Ta (Kasai) hüppas lahtise lukuga. Kombinesooni lukk oli ikka 6-7 cm ulatuses lahti. See on päris julm reeglite rikkumine. See annab suure eelise, kuigi Kasai poleks niikuinii välja langenud. Lõpptulemust see ei muuda, aga reegleid rikuti, see on fakt," rääkis Nurmsalu Delfile ja Eesti Päevalehele.

Nurmsalu sõnul on varem analoogse asja eest diskvalifitseeritud näiteks austerlane Gregor Schlierenzauer. "Tal läks kombinesooni lukk ülevalt katki ja kuigi ta tegi igasuguseid trikke, et seda kinni panna, võeti ta maha. Mingil ajal seisis võistlustel tornis inimene, kes tuletas sportlastele selliseid asju meelde, kuid siis loobuti sellest. Sportlased ise teavad, sest kui unustavad ära, võetakse nad maha."

Seda, et juba kaheksandatel olümpiamängudel osalev Kasai tagantjärele diskvalifitseeritaks, Nurmsalu ei usu. "Võistlus on läbi. Selline karistus määratakse kohe, kui pärast hüpet väravate vahelt läbi tuled. Tagantjärele karistamine oleks ikka väga mage," sõnas ta.