Isinbajeva usub, et võistlevad venelased maksavad kaasmaalaste eest kätte: venelaste raev ja viha on pidurdamatud!

Kahekordne olümpiavõitja Jelena Isinbajeva, kellele kahe aasta eest Rio mängud vahele jäid, kinnitas, et Pyeongchangis osalevad venelased võistlevad ka kõigi eemalejäävate kaasmaalaste au nimel.

Rahvusvaheline spordiarbitraažikohus (CAS) võttis vastu otsuse, et kõik 45 venelast, kes veel soovisid olümpial osaleda, seda teha ei saa. Isinbajeva oli selles otsuses mõistagi pettunud ja postitas sotsiaalmeedias tulise avalduse.

"Mul on sees imelik tunne - ühtepidi olen kõikide nende üle uhke, keda olümpiale kutsuti. Ma olen kindel, et nad võistlevad nii enda kui ka teiste nimel," oli Isinbajeva veendunud. "Nad saavad sellega kindlasti hakkama - venelaste raev ja viha on pidurdamatud!"

Samas tundis teivashüppe maailmarekordiomanik kaasa neile, kellele CAS rohelist tuld ei näidanud. "Nad ei saanud isegi mingit selgitust. See on kohutav, aga kahjuks ka reaalsus," nentis ta.