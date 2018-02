Iroonia tipptase: olümpial keelatud ainega vahele jäänud venelanna kandis vaid paar nädalat tagasi särki kirjaga "Ma ei tarvita dopingut"

Sealjuures osales Sergejeva alles paar nädalat tagasi dopinguvastases liikumises "ZASPORT", kus kandis uhkelt särki, mille peal ilutses suur kiri "Ma ei kasuta dopingut"!

Russian athlete who wore “I don’t do doping” shirt busted for doping: https://t.co/ipzu1dewoU pic.twitter.com/qfUeYk6qaE