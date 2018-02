Imevahend tegi keskpärasest mehest olümpial kahe päevaga kullasoosiku! Konkurendid marus

Dominic Parsons Pyeongchangi olümpiarajal. Foto: EDGAR SU, REUTERS

Pyeongchangi olümpiamängudel on neljapäeval ja reedel kavas lätlaste paraadala ehk meeste skeleton. Medalit lähevad jahtima nii kahekordne olümpiahõbe Martins Dukurs, kui ka tema vanem vend Tomass Dukurs. Kuldmedalist unistab ka võõrustaja Lõuna-Korea. Võistluse eel on üles kerkinud aga skandaal, kuna britid on välja tulnud uue võistluskostüümiga, mis on teinud ka seni pigem keskpärasest mehest ühe kullasoosiku.