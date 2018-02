Ilves tunneb end olümpial vabalt, nüüd on vaja veel mäele pihta saada

Tänavusel sporditalvel on eestlased Pyeongchangi olümpiamänge silmas pidades pannud kõige suuremad lootused kahevõistleja Kristjan Ilvesele. Viimati Hakuba MK-etapil teise ja neljanda koha saavutanud Ilves võtab ise asju kergelt. Olümpiakülas ajakirjanikega vesteldes on 21-aastane noormees vana rahu ise ja tunnistab, et tema järgmised tulemused määrab suuresti hüppemäel näidatav. Seal on vaja aga asjad veel klappima saada.

Ilves andis olümpiaks viimase lihvi Hakubas ning olümpialinna jõudis ta alles laupäeval. Eelmisel hommikul sai Jaapanis tehtud veel viimane harjutuskord. Pyeongchangis on aga kahevõistlejaid seni kimbutanud tuul ja nii on kuuest plaanitud treeninguvoorust kahe päeva jooksul teoks saanud ainult pooled. Ilves ei ole seni päris oma lendu veel leidnud – pingerivides on ta olnud vastavalt 6., 27. ja 11. kohal.