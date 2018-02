Ilja Kovaltšuk: ma unistasin sellest olümpiakullast 29 aastat

Venemaa jäähokitäht Ilja Kovaltšuk ütles pärast Pyeongchangi olümpiamängude finaali, kus venelased alistasid Saksamaa lisaaja järel 4:3, et on olümpiavõidust unistanud juba 29 aastat.

"Ma olen alates viiendast eluaastast sellest unistanud. Just selles vanuses hakkasin ma hokiga tegelema," teatas 34-aastane Kovaltšuk Venemaa ajakirjanikele . "See oli ka minu isa unistus, kes on praegu taevases kuningriigis. See medal on mulle väga-väga väärtuslik. Ma pühendan selle oma isale."

Põnevusfinaali kangelaseks nimetas Kovaltšuk Nikita Gusevit, kes suutis normaalaja viimasel minutil viigivärava visata: "Gusev on täna meie kaunitar! Kogu au kuulub talle."

Kuigi venelasi peeti turniiri eel suurfavoriitideks, ei tulnud Kovaltšuki sõnul kergelt midagi. "See on ikkagi olümpia - närviline õhkkond, vastutus on suur. Meil mängisid paljud poisid üldse esmakordselt olümpial. Aga tänane võit asetas paljud asjad õigele kohale," lisas hokitäht, kes oli varem olümpialt võitnud pronksi (Salt Lake City 2002).