Haigestumist pelgav Lindsey Vonn ei julgenud isegi pressikonverentsil paljaste kätega olla

Kuivõrd ainuüksi veebruaris on Pyeongchangi olümpiamängudel diagnoositud noroviirus 139 inimesel, siis on mitmed tippsportlased võtnud kasutusele maksimaalsed turvameetmed.

USA mäesuusataja Lindsey Vonn, üks olümpiamängude ikoone, andis Pyeongchangis pressikonverentsi, kus ei julgenud isegi kindaid käest võtta. Samamoodi on ta talitanud ka eelmistel mängudel.

Põhjus lihtne - 33aastane Vonn ei taha tervisega riskida. "Ma ei taha haigestuda ja sellistes rahvastatud kohtades nagu meediakeskus on see lihtne juhtuma," selgitas ta oma musti kindaid. "Ma ei tea, kes teist haige on ja seega võtsin kasutusele ettevaatusabinõud," sõnas Vonn.

Mäesuusakaunitari eilne pressikonverents muutus mõne hetkega hulga emotsionaalsemaks, kui tuli teemaks tema 88aastane vanaisa, kes novembris meie hulgast lahkus. Vonnil oli nimelt kindel plaan oma viimasele olümpiale vanaisa kaasa kutsuda, kuid saatusel olid teised plaanid.