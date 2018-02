Geisuusataja on õnnelik, et murdis sõrme: pääsen Trumpi abilise käe surumisest

Avalikult oma homoseksuaalsust tunnistanud Kenworthy kirjutas Twitteris: "Murdsin treeningul pöidla. See ei sega minu olümpial võistlemist, kuid see päästab mind Pence’iga käe surumisest."

Sotši olümpial pargisõidus hõbemedali võitnud vigursuusataja rääkis USA asepresident Mike Pence`ist, kes juhib Lõuna-Koreas USA olümpiadelegatsiooni.

Broke my thumb yesterday in practice. It won't stop me from competing (obvi) but it does prevent me from shaking Pence's hand so... Silver linings! Will be giving my teammates (and literally everyone else) an enthusiastic "thumbs up!" of encouragement the rest of the trip. pic.twitter.com/XylPPGAq9P