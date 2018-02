Fourcade: sõiduks valmistumine oli masohhistlik, aga see töötas

Pyeongchangi olümpial laskesuusatamise jälitussõidus kaheksandalt stardikohalt olümpiakullale sõitnud Martin Fourcade ütles, et suutis sprindi ebaõnnestumise järel end väga hästi kokku võtta.

Prantslase sõnul ammutas ta enda sees valitsenud vihast täiendavat jõudu. "See pole sugugi naljakas, kuid on kummaline, sest ma ei oska seda (sõiduks valmistumist) hästi selgitada. Suutsin enda sisemuses olnud viha pöörata tugevuseks, kuid seda pole sugugi kerge teha. Sa pead enda vastu väga vihane olema ja end süüdistama. See on natuke masohhistlik, aga see töötas," rääkis Fourcade pressikonverentsil.

"Kui sa juba korra põrud, siis sa ei taha seda teist korda järjest läbi elada. Avavõistlus oli tõesti valus, sest ma tahtsin seda (sprindi) kulda üle kõige. Ma pole kunagi sprinti olümpial võitnud," kahetses prantslane.

Ühtlasi tunnistas Fourcade, et tema tänane viimane ring oli karjääri kõige viletsam. "Olin totaalselt tühi. Ja mitte seepärast, et ma oleksin alguses liiga kiiresti sõitnud, vaid seetõttu, et ma jätsin kogu energia viimasesse lasketiiru."

29-aastane Fourcade astus tänase võiduga Prantsusmaa kuulsate kolmekordsete olümpiavõitjate kõrvale. "Suur au on Jean-Claude Killy (endine mäesuusataja) ja Tony Estangueti (kanuusõitja) kõrvale tõusta," sõnas Fourcade.