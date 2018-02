FOTOD | Võimsalt domineerinud Fourcade kaotas kulla viimases tiirus Thingnes Bö'le, Ermits parima eestlasena 32.

OM: MEESTE LASKESUUSATAMISE TAVADISTANTS

Parima eestlasena lõpetab Kalev Ermits 32. kohal, Zahkna on 65, Kõiv 68. ja Lessing 70. koht.

Lõpptulemused:

FAK SAAB HÕBEDA! BÖ ON OLÜMPIAVÕITJA!

Fakil on finišini pool kilomeetrit jäänud, kuid tundub, et kulda täna ei tule. Bö'le kaotab kuus sekundit.

Aga 18,6 km peal on veel Jakov Fak, kes sõidab välja lausa teise aja!

Samuelsson põrutab finiši poole ja lööb Fourcade'i poodiumilt minema. Pronks Rootsile?

Vahepeal on finišeerinud ka Roland Lessing (0+1+2+1), kes hetkel hoiab 37. kohta.

Fourcade hoiab hetkel veel kümne küünega kolmandast kohast kinni, kuid finiši poole on suundumas Samuelsson, kes 18,6 km hoiab kolmandat kohta.

Kauri Kõiv on tegemas väga head tulemust, just lasketiirus, kus kolm korda käidud ja kõik märgid maha saadud.

Landertinger läheb Fourcade'st ette!

Samuelsson on ka üks medalipretendent, kes veel rajal on. Viimasel ringil nulliga läbinud rootslane on hetkel kolmas.

Landertinger on vahepeal päris palju aega kaotanud ja kaotab 18,6 km peal Bö'le 6,8 sekundiga.

Lessing on läbinud kõik lasketiirud ja kokku tuli neli eksimust.

28 meest on hetkel finišis ja Ermits hoiab 19. kohta.

Benjamin Weger finišis ohustas Fourcade'i teist kohta, kuid läheb siiski hetkel kolmandaks.

Finišini on jäänud ainult 3,4 kilomeetrit Landertingeril ja ta on ajaga hetkel esimene!

Landertinger jätkab veel peale neljandat ringi nulliga ja on arvatavasti ainuke, kes veel Bö'd esikohal ohustab.

Fourcade (0+0+0+2) jõuab finišisse teisena ja kaotab Bö'le 42 sekundiga,

Zahknal jääb jälle üks märk üles ja Kõiv saab ka teiselt ringilt puhtalt läbi!

Fourcade hoiab 18,6 km teist aega ja kaotab Bö'le 44 sekundiga.

Finišisse on jõudnud ka Kalev Ermits (1+0+1+0) ja hoiab hetkel üheksandat kohta.

Tarjei Bö hoidis enne viimast tiiru kolmandat kohta ja paneb kaks mööda!

Fourcade'il on finišini jäänud neli kilomeetrit, nüüd peab prantslane kasutama kõiki jõuvarusid, kui soovib veel midagi päästa.

Thingnes Bö (1+0+0+1) on jõudnud finišisse, kas aeg on piisavalt hea, et võtta kuld?

Fourcade'il läheb viimasel ringil KAKS MÖÖDA! Kas kuld on läinud?

Lesser (0+1+0), kes võitleb koha eest esikuuikus, saab neljandas ringis kõik märgid maha.

Zahknal jääb esimeses ringis üks üles ja Kõiv saab puhtalt ning läheb 38.

Esmaspäeval üllatushõbeda saanud 20-aastane Samuelsson on kaks esimest tiiru puhtalt läbinud ja hoiab teist kohta. Kas tuleb ka täna medal?

Thingnes Bö paneb viimases tiirus ühe mööda. Kuld on tema jaoks kindlasti nüüd läinud, kuid kas võib tulla mõni teist värvi medal...

Fourcade saab ka kolmandas ringist puhtalt minema ja Lindström paneb ühe mööda.

Olümpiavõitja Peiffer (0+0) on jõudnud kolmandasse tiiru ja laseb kolm mööda!

Kolmanda tiiru on läbinud 13 meest ja hetkel hoiab esikohta Thingnes Bö(1+0+0)

Neljandat kohta hoidev Tarjei Bö on läbinud teise lasketiiru puhtalt.

Fourcade saab ka teistest ringist puhtalt läbi!

Lessing hetkel 22. positisioonil.

Ermits on hetkel hoidmas 8.6 kilomeetritl kümnendat kohta.

Roland Lessing saab esimeses tiirust minema nulliga.

Fourcade'i tiimikaaslane Simon Desthieux oli tegemas väga head tulemust ning oli enne teist tiiru esikolmikus, kuid lasi kaks mööda.

2,6 km on läbinud Roland Lessing ja kaotab 23 sekundit.

Thingnes Bö läbib teise tiiru puhtalt.

Ermits saab teises tiirus kõik maha. Super!

Fourcade, kes on seni suusatanud kõige kiiremini, läbib esimese tiiru puhtalt.

Ka Peiffer saab puhta ringi ja lükkab Lesseri kolmandaks.

Sakslane Erik Lesser läbib esimese tiiru puhtalt ning läheb teiseks.

Ka Ermitsal jääb üks üles.

Bö püüdis enne tiiru kinni ka Ermitsa aga laseb ühe mööda.

Laskma on saabunud Ermits.

Nüüd saab stardi Martin Fourcade.

Ermits kaotab 3.5 kilomeetri peal juba 31,5 sekundiga.

18. läheb rajale sprindi olümpiavõitja Arnd Peiffer. Kas ta suudab medalile tulla ka tänasel tavadistantsil?

Ermits on rajal ja tema järel tuleb starti siiani täielikult olümpial põrunud Thingnes Bö.

Ja esimene mees, rootslane Fredrik Lindström on rajal!

Mehed lähevad rajale siis poole minutiliste vahedega ehk Ermitsa starti tuleb oodata veel neli minutit.

Kaheksandana stardib Kalev Ermits, 37. positsioonilt Roland Lessing, 67. kohalt Rene Zahkna ja 74. kohalt Kauri Kõiv.

Tere spordisõbrad! 20 minuti pärast läheb starti esimene laskesuusataja meeste tavadistantsil, kus stardivad ka neli eestlast, kellele pöialt hoida.