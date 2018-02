FOTOD | Venemaa curlingumängija lööb sotsiaalmeedias laineid "Ma ei suuda temalt silmi pöörata!"

Venemaa curlingumängija, Pyeongchangi taliolümpia segapaarisvõistkondade turniiril pronksmedali võitnud Anastassia Brõzgalova on sotsiaalmeedias kütnud publiku kuumaks.

Venelanna välimust kiidetakse taevani. Kes varasemalt curlingu vastu huvi ei tundnud, siis nüüd oodatakse Brõzgalova etteasteid kärsitult. Mõned austajad nimetavad venelannat läbi aegade kõige ilusaimaks curlingumängijaks üldse. Eks ilu on vaataja silmades ja igaüks saab oma valiku teha ise!

Brõzgaloval soovitatakse muuhulgas hakata modellindusega tegelema ning kandideerida tulevikus mõnda James Bondi filmi briti luureagendi kaunitari rolli.

If you don't have any interest in Olympic Curling, you might now:

Anastasia Bryzgalova (RUS) pic.twitter.com/DZo8N4NG6q — Ryan Wolak (@Wolak22) February 8, 2018

Anastasia Bryzgalova can roll me across the ice any day pic.twitter.com/B6uiHaI9UG — Bran (@One_Classy_Bum) February 13, 2018