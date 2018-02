FOTOD | Üllatusmees Krüger tõmbas ässadele mütsi pähe, norralastele võimas kolmikvõit

Esimestel sekunditel kukkumisse sattunud Krügeril läks üle 15 kilomeetri, et liidrid kätte saada. Lõpuks tuli see tal välja ning viimased kilomeetrid oli puhas ühemehesõu.

Selle hooaja valitseja 21aastane Johannes Hösflot Klaebo kustus lõpu eel täielikult ja tuli üle finišijoone alles kümnendana. Norralaste pidu see siiski karvavõrdki ei vähendanud, sest kolmikvõidu vormistasid Martin Johnsrud Sundby ja Hans Christer Holund.

Karel Tammjärv lõpetas 32. kohal ja Andreas Veerpalu tuli oma debüüdil finišisse 47. positsioonil.

Tulemused: 1. Simen Hegstad Krüger, 2. Martin Johnsrud Sundby (+8,0), 3. Hans Christer Holund (+9,9), 4. Denis Spitsov (+12,7), 5. Maurice Manificat (+14,2), 6. Dario Cologna (+25,1)... 32. Karel Tammjärv (+3.05,2), 47. Andreas Veerpalu (+5.51,4)



OM Meeste suusavahetusega sõit

Andreas Veerpalu lõpetas 47. kohal, kaotust Krügerile 5.51.4

Tammjärv tegi vapra lõpu ja tuli 32. kohale, kaotust 3.05.

Klaebo alles kümnes.

Kolmikvõit Norrale, Spitsov neljas, Manificat viies ja Cologna kuues.

KRÜGER ON OLÜMPIAVÕITJA!

Sundby suutis Holundi maha raputada, aga Krüger on juba suusastaadionil.

Martin Johnsrud Sundby tuleb võimsalt koos Holundiga. Legendaarsel Sundbyl on ju veel olümpiakuld puudu.

Hagijad tulevad tagant, kas Krüger peab vastu?

Norra on minemas kolmikvõidu suunas ja praegu tundub, et Klaebo jääb medalita.

1,5 kilomeetrit veel minna ja vahe Sundbyga on 14,6 sekundit. Holund on kolmas ja Harvey jääb juba mõne sekundiga maha. Aga Klaebo on täiesti kustunud!

Aga kas grupp ei saa aru, mis toimub? Vahe Krügeriga on juba üle 20 sekundi!

Tammjärv on 3,75 kilomeetrit enne lõppu 34. kohal ja võitlebki praegu kohtadele 34-37.

Ja vahe ainult kasvab - nüüd on see virtuaalselt juba 17 sekundit.

3,75 kilomeetrit enne lõppu on Krüger teistega 9 sekundilise vahe sisse teinud!

Esimestel meetritel kukkunud Krüger on nüüd teistega kerge vahe sisse saanud!

Viis kilomeetrit liidritel lõpuni.

Nüüd on Gaillard maha jäämas ja ka Niskanenil on raske.

Liidergrupis on endiselt veel 17 pead - neli norrakat, kolm prantslast, kaks rootslast, kaks sakslast, tšehh, britt, soomlane, kanadalane, šveitslane ja venelane.

21 kilomeetri peal on Tammjärv 37. kohal ja kaotust 1.46, Veerpalu 47. ning tema jääb liidrist maha 3.11.

Tullakse 22,5 kilomeetri peale ja norralased on täielikult asjad oma kontrolli alla võtnud, ainult Cologna on nelja norraka vahele grupi ette veel jäänud.

Kui Tammjärv tuli praktiliselt koos Heikkineniga suuski vahetama, siis nüüd on meeste vahe juba 40 sekundit.

Meil on ka juba kaks katkestajat ja üks neist vägagi oluline - rootslase Calle Halfvarssoni jaoks on see distants läbi.

Eestlased poolel maal: Tammjärv 36. (+1.34,2) ja Veerpalu 47. (+2.39,2).

Esimestel sekunditel kukkunud Krüger on nüüd esimest korda liidrid kätte saanud. Aega läks täpselt 15 kilomeetrit!

Sundbyl läks vahetus päris nihu, kuna parem suusaklamber ei soovinud sugugi koostööd teha.

Suusad sai esimesena vahetatud Klaebo ja kümne sekundi sees on veel 13 meest. Krüger kaotab järgmisena kuus sekundit.

Tammjärv tuleb kaotusega 1.11,3 ja on jätkuvalt 34. kohal. 32. koht praegu on veel püütav, edasi on vahet ligi 20 sekundit. Veerpalu on viimases vaheajapunktis 48. kohal ja kaotab liidrile 2.25,5.

Ja nüüd tuleb tagumine punt esitosinale järgi. 23 meest on 20 sekundi sees.

Tammjärv on nüüd jäänud 35. kohale üksinda - ees on tühjust neli sekundit, taga viis.

Kuus meest püüdsid esikuuiku kokku ja nüüd tuleb 12 mehe tagant pikem vahe.

Esikuuikul on pool klassikadistantsi sõidetud: Niskanen (Soome), Cologna (Šveits), Harvey (Kanada) ja kolm norrakat ehk Sundby, Holund ja Klaebo.

Niskanen jätkuvalt vajutab ja on rivi väga pikaks tõmmanud. Esikuuik on teistest eraldunud.

Veerpalu suur sõit on sõidetud - esimeselt ringilt tuleb ta 56 sekundilise kaotusega ja 61. kohal.

Karel Tammjärv tuleb esimeselt ringilt ilusti 31. kohal. Niskanen on endiselt kerge õhuvahega ees, aga tegelikult on kõik koos.

2,26 kilomeetri vaheajapunktis on Tammjärv ilusti grupis, aga Veerpalu on juba jäänud. Kohaks 66 ja vaheks Niskaneniga 36,9 sekundit.

Soomlane Iivo Niskanen juba ründab ja ainult norrakas Hans Christer Holund läks kaasa.

Eestlased sealt õnneks pääsesid ja on ilusasti grupis.

Mis toimub? Järjekordne kukkumine, aga seda nüüd grupi tagumises osas, kus suuri staare ei ole.

Juba esimestel sekunditel on toimunud korralik kukkumine, kus osalesid kaks venelast ja norrakas! Simen Hegstad Krüger, Andrei Larkov ja Denis Spitsov läksid omavahel korralikult sõlme.

Tere hommikust! Olümpiamängude ajaloo neljas 15+15km suusavahetusega sõit on alanud!