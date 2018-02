FOTOD | Uhke soolorünnak tõi esimese kuldmedali Charlotte Kallale, Soome sai pronksi

Kui klassikadistantsi lõpus vedas vapralt veel Björgen, siis viimase ringi alguses tegi Kalla äkkrünnaku, millele keegi vastata ei suutnudki. 30-aastasest rootslannast sai tänasega kolmekordne olümpiavõitja.

Björgen suutis kogemustega siiski teise koha endale jätta, oma esimese medali said kätte ka põhjanaabrid - pronks kuulus Krista Pärmäkoskile.

Tulemused: 1. Charlotte Kalla, 2. Marit Björgen (+7,8), 3. Krista Pärmäkoski (+10,1), 4. Ebba Andersson (+10,9), 5. Jessica Diggins (+14,7), 6. Nathalie von Siebenthal... 56. Tatjana Mannima (+5,56,8).

"Sõidu klassikapool oli raske. Esiteks andsid suusad pisut tagasi ja teiseks olen harjunud maratone sõitma ja seal alustatakse rahulikult, aga siin pandi kohe tempo peale. Ei suutnud seda taluda," kirjeldas Mannima rajal toimunut.

"Järgmisena sõidan sprinti, siis 10 km uisku ja lõpuks 30 km klassikat, kus mul on suurimad lootused. Teen kaasa kogu programmi, kui juba tuldud sai. Kahju, et Anette Veerpalu haigestumise tõttu paarissprint ära jääb. Minuga on nii, et mida rohkem sõidan, seda paremaks lähen."

Pyeongchangi naiste suusavahetusega sõit

Mannima lõpetas 56. kohal, kaotust Kallale 5.56.8.

Üllataja Andersson jäi esimesena medalita.

Kallale kuld, Björgen hõbe ja Pärmäkoskile pronks!

Kuld on kindel, aga kellele hõbe? Tundub, et Björgen on võtmas oma.

9,6 sekundit! Kalla on minemas kullale!

1,8 kilomeetrit on veel minna ja Björgen pole lähemale jõudnud.

Björgen on juba neli sekundit Kallast maas.

Kalla sai teistega vahe sisse!

Björgen, Kalla, von Siebenthal, Andersson, Pärmäkoski, Neprjajeva, Stadlober, Diggins ja Weng - sellest seltskonnast tuleb 99% tõenäosusega olümpiavõitja.

Üks ring on veel minna ja alles on üheksa naist. Maha on jäänud Östberg ja Nilsson.

6.1 sekundi sees on veel 11 naist. Nemad on veel kõrges mängus. Kolm norralast, kolm rootslast, aga liidriks on šveitslanna Nathalie von Siebenthal.

Björgenil hakkas nüüd kiire, Kowalczyk ja Niskanen langevad kõrgest mängust välja.

Mannima vahetab suusad ära 58. kohal ja kaotust liidrile 3.12.7. Edestab ta veel kolme sportlast.

Soomlasi on veel konkurentsis kolm - Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen ja viimasena Johanna Matintalo.

Weng saab suusad esimesena vahetatud ja 10,4 sekundi sees on veel 14 naist, sealt on suurem vahe.

Björgeni, Kalla ja Wengi kolmik on grupi väga pikaks venitanud. Klassikapool hakkab kohe lõppema.

Björgen on nüüd liidriks asunud ja tempo on tõusmas. Kaks naist on juhtgrupist maha jäänud.

Esimese ringi järel on 4,3 sekundi sees 23 naist ja kõik tähtsad nimed nende seas. Mannima on 3,75 kilomeetri peal 56. kohal ja kaotab liidrile Victoria Carlile 57 sekundit.

2,3 kilomeetri peal on Mannima 54. kohal, kaotust liidrile juba 39,9 sekundit. Eest on ära saanud umbes 20-pealine seltskond.

Esimeses vaheajapunktis on aga Marit Björgen langenud 16. kohale.

Lisaks väiksetele stardinumbritele tasub täna mõistagi jälgida ka legendaarset Justyna Kowaclzykut, kelle särginumbriks 22. Praegu on poolatar juba tõusnud neljandale positsioonile.

Tatjana Mannima on numbri all 51 rajal, Anette Veerpalu kahjuks haiguse tõttu mitte.

Start!

Tervitused! Neljandat korda olümpiamängude ajaloos panevad naised end suusavahetusega sõiduks valmis ning õigepea hakatakse esimesi medaleid välja selgitama.

Tatjana Mannima sõidab numbri all 51, stardini mõni minut.

