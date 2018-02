FOTOD | Tund aega uhkes üksinduses sõitnud Björgen krooniti taas suusakuningannaks. Mannimale karjääri parim tiitlivõistluste koht

Björgen sõitis teiste eest ära juba distantsi esimeses osas ning tema võidus polnud pärast seda kahtlustki. Hõbedale tuli lõpuks Krista Pärmäkoski ja seda paljuski tänu õnnele.

Soomlanna sõitis pikalt koos Austriat esindava Theresa Stadloberiga, kes aga kogemata kümmekond kilomeetrit enne lõppu valele rajale pööras ning sinna läks küllaltki tõenäoline medal. Kolmanda koha võttis tänu lõpuspurdile sprindi olümpiavõitja Stina Nilsson.

Oma karjääri parima tiitlivõistluste koha sõitis välja Tatjana Mannima, kes tuli finišisse 28. kohal. Björgenile oli see karjääri kaheksas olümpiakuld, millega ta tõusis Ole Einar Björndaleni ja Björn Dählie kõrvale.

Tulemused: 1. Marit Björgen (Norra), 2. Krista Pärmäkoski (Soome, +1.49,5), 3. Stina Nilsson (Rootsi, +1.58,9), 4. Ingvild Flügstad Östberg (Norra, +2.00,4), 5. Charlotte Kalla (Rootsi, +2.57,2), 6. Kerttu Niskanen (Soome, +3.01,6)... 28. Tatjana Mannima (+12.10,1)

OM: Naiste 30 km klassikas ühisstart

Tatjana Mannimale 28. koht, väga tubli! Karjääri parim tiitlivõistluste koht!

Aino Kaisa Saarinen lõpetas 20. kohal pisarates. Kas need olid tema karjääri viimased meetrid tiitlivõistlustel?

Legendaarne Poola suusataja Justyna Kowalczyk tuli 14. kohale.

Theresa Stadlober jõudis lõpuks finišisse üheksandana.

Kalla tuli finišisse viiendana, Niskanen kuuendana.

Nüüd jäi selline mulje, et Nilsson sai oma medalist alles pärast finišit teada! Ilmselt siis polnud ta kursis, kuidas ja millal Stadlober tema selja taha sattus.

Pärmäkoskile hõbe ja Stina Nilssonile pronks!

Nemad jagavad selle olümpia viimase medali. Pärmäkoski on endiselt kindlalt hõbedal.

Nilsson ja Östberg on endiselt koos. Kaks kanget sprinterit!

Björgen on võitjana finišis!

Tundub, et Pärmäkoski suudab hõbeda ära hoida ja pronksi peale läheb siis Östbergi ja Nilssoni vahel sõjaks.

Nilsson ja Östberg on enne viimast 3,75 kilomeetrit Pärmäkoskist maas 16-17 sekundit.

Björgen läheb viimasele 3,75 kilomeetrile ja täpselt 3,75 varem läks just suusastaadionilt läbi ka Tatjana Mannima, kes tuli sealt endiselt kasahhide vahel läbi ja läks ka suuski vahetama.

Aga Mannima on 20 kilomeetri peal tõusnud 30. positsioonile, kaotust Björgenile 8.24. Sõidab ta grupis, mis jagab kohti 30-32.

Östberg ja Nilsson jätkavad Pärmäkoski jahti praegu kahekesi, sest Niskanen käis samuti suusku vahetamas.

Viimane ring on algamas: Björgen edestab Pärmäkoskit 1.30 ja soomlanna käis suuski vahetamas.

Stadlober tuleb nüüd sinna vaheaega kaheksandana ja kaotas sellega 1.15-1.20.

Pärmäkoski on nüüd hõbedas kinni, Niskanen hakkab Östbergi ja Nilssoni kätte jääma.

Sinna läks medal ja võimalik isegi, et hõbe.

Täitsa lõpp! Stadlober läks valele rajale!

Stadlober on täiesti üksinda! Kus on soomlannad, kas ees või taga?

Pärmäkoski ja Niskanen on väikse vahega, aga hoiavad siiski austerlannast kinni.

Stadlober vajutas ja proovib soomlaste eest plehku pista!

Stadlober-Niskanen-Pärmäkoski kolmik kaotab Björgenile 1.16 ning Kallast on mööda saanud ka Stina Nilsson ja Ingvild Flügstad Östberg, kes veel medalit jahivad. Nemad kaotavad eesolevale triole praegu tosin sekundit.

Kalla tundub olevat hõbedamängust siiski väljas. Ei ole ta värskete suuskadega lähemale tulnud.

Kalla käis suuski vahetamas ja jäi nüüd triost umbes kümme sekundit maha.

Björgen aina kasvatab oma edu, nüüd juba 33 sekundit.

Sellest samast vaheajapunktist tuleb Mannima 33. kohal, kaotust napilt üle nelja minuti. Sõidab ta koos 32. positsioonil oleva kasahhi Valerija Tjulenevaga.

11,25 kilomeetri peal on Björgeni edu neliku ees 21 sekundit.

Tagumised on koos, aga Björgen on juba enam kui kümne sekundi kaugusele purjetanud.

Kalla on omakorda saanud minema Niskaneni ja Stadloberi eest ja Pärmäkoskil on raske.

Nonii, Björgen on Kallaga mitmesekundilise vahe sisse saanud.

Björgeni võimas tempo on liidritegrupi ribadeks tõmmanud. Ainult Kalla ja Pärmäkoski on kaasas, neljas naine jääb juba väikse vahega maha.

Mannima tuleb 7,5 kilomeetri peale endiselt 32. kohal, kaotust Björgenile ligi kaks minutit.

Mannima sõidab Itaaliat esindava Elisa Brocardiga koos kohtadel 31-32.

Liidrite grupis on 19 naist 8,6 sekundi sees ning Stefanie Boehler jääb järgmisena maha juba 12 sekundit.

Mannima on 5 kilomeetri peal tõusnud 32. positsioonile, aga kaotust juba üle minuti.

3,7 kilomeetri peal on Björgen ja Weng koos ees ja Mannima grupp on juba 38 sekundi kaugusele jäänud. Liidrite seas on 25 naist.

Björgen on vedamise enda kanda võtnud, aga grupp on veel koos ja äraminekuid pole.

Ja start on antud!

Tere hommikust. Pyeongchangi olümpia viimane ala on algamas!