FOTOD | Suusakuningas Niskanenen tõi Soomele esimese kulla! Poltoranin sai haamri ja Kärbilt uhke sõit

Niskanen sõitis koos Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu hoolealuse Aleksei Poltoraniniga eest ära distantsi esimesel poolel. Peagi tuli temale järgi ka Aleksander Bolšunov ning Poltoranin langes kindlale kolmandale kohale.

Enne viimast ringi käis soomlane suuski vahetamas ning libedate laudade toel pani ta kilomeeter enne lõppu venelase eest putku ning tõi põhjanaabritele Pyeongchangist esimese olümpiakulla. Bolšunovile hõbe ning teisele venelasele Andrei Larkovile pronks.

Poltoranin sai viimase kaheksa kilomeetriga nii karmi haamri, et peaaegu oleks kukkunud tahapoole ka uhke sõidu teinud Algo Kärbist, kes 17. kohal üle joone tuli. Kasahh lõpetas 15. kohal, mis oleks toonud Eestile olümpia parima koha. See jäi lõpuks 8,6 sekundi kaugusele.

Tulemused: 1. Iivo Niskanen (Soome), 2. Aleksander Bolšunov (OAR, +18,7), 3. Andrei Larkov (OAR, +2.37,5), 4. Alex Harvey (Kanada, +2.43,6), 5. Martin Johnsrud Sundby (Norra, +2.43,7), 6. Hans Christer Holund (Norra, +2.50,1)... 15. Aleksandr Poltoranin (Kasahstan, +5.15,0), 17. Algo Kärp (+5.23,6), 38. Andreas Veerpalu (+12.51,1)

OM: Meeste 50 km klassikatehnikat

Veerpalu tuli lõpuks 38. kohale.

Poltoranin langes lõpuks 15. kohale. Selline Jörgen Brinki masti haamer.

Algo Kärp sai lõpuks Salvadori käest lõpuspurdiga ära ja 17. koht on tõsiasi. Aga vägev sõit mehelt, kes kõige napimalt olümpiale peale sai!

Larkovile pronks, Harveyle neljas koht, Sundbby viies ja Holund kuues.

Tundub, et Larkov teeb teistele ära ja nopib siit pronksmedali.

Nördinud Bolšunov kaotas talle lõpuks 17 sekundit, aga kellele pronks?

IIVO NISKANEN TÕI SOOMELE KULLA!

Bolšunov tõmbas laskumisel selja sirgu ja andis vist alla.

Kilomeeter veel minna ja Niskanen saab vahe sisse!

Niskanen läks!

Pronksile lähevad nüüd siis Larkin, Harvey, Sundby ja Holund.

Bolšunovil-Niskanenil veel 2,5 kilomeetrit sõita.

Kärp tuleb 17. kohal koos tema ees sõitva Salvadoriga. Ei imestaks, kui neile ka veel Poltoranin vastu tuleb...

Ja Poltoranin on kadunud teiste sabast kadunud! Ta täiesti kõnnib!

Poltoranin praegu veel vähemalt püsib teiste tuules, kas suudab veel ära taastuda ja poodiumit jahtida?

Poltoranin astub spordimehena kõrvale ja laseb teised mööda.

Poltoranin on küpse!

Bolšunov ja Niskanen lähevad paarisrakendina viimasele neljale kilomeetrile ja Niskanenil on endiselt supersuusad.

Kuus kilomeetrit minna ja Poltoranin edestab järgmiseid veel ainult 40 sekundit.

Poltoranin kaotab 1.46 ja Sundby kaotab talle 53 sekundit.

Ja Niskanenil on ideaalsed suusad! Juba ongi Bolšunovi kätte saanud.

Neli meest on Kärbi pundist minema läinud ja Algo läheb viimasele ringile 18. kohal, kaotust Bolšunovile 4.09.

Niskanen on paar sekundit tagasi võitnud!

Poltoranin on 1.10 kaugusel ja edestab järgmiseid ikka üle minuti.

Niskanen võtab riski! Enne viimast vahetust tuli suuski vahetama ja Bolšunov sai umbes 10 sekundilise vahe sisse.

Veerpalu sõidab Bolšunovist 8.30 tagapool täiesti üksinda 41. kohal - Perttu Hyvärinen on ees 25 sekundi kaugusel ning sakslane Lucas Bögl kaotab talle 55 sekundit.

Neljane grupp on Poltoraninilt neli sekundit tagasi võtnud, aga vahe on endiselt 11 ja kasahhil muret pole.

Kärbi grupp on ikka koos ja 12. koht jääb 45 sekundi kaugusele.

Poltoranin kaotab 12,5 kilomeetrit enne lõppu 50 sekundit. Muretseda veel väga vaja pole, sest Harvey-Larkov-Holund-Sundby-Tšervotkin kaotavad talle 1.15.

37,5 kilomeetri peal ongi Bolšunov soomlase kätte saanud!

Bolšunov saab kohe Niskaneni kätte, vahe ainult paar sekundit.

Pärast suusavahetust on Poltoranini kaotust 43 sekundit, Bolšunovil 9.

Kärbil oli oma grupiga väike vahe sees, kas pani kuskil külje maha? Igatahes kogu see punt peale Spitsovi tuli suuski vahetama ja Algo on taas koos nendega.

Esikolmikul on nüüd kaks kolmandikku ehk 33,3 kilomeetrit läbi. Bolšunov kaotab Niskanenile 13,4 sekundit ning suuski vahetamas käinud Poltoranin 25,8.

Kärp on oma seitsmese grupi esimesena 13. kohal - kaotust Niskanenile 2.56 ja 12. positsioonil olevale Francesco De Fabianile 40 sekundit.

Sundby, Harvey ja Holund kaotavad juba üle pooleteise minuti.

Bolšunov kaotab 31,68 kilomeetri peal Niskanenile 12,4 ja Poltoranin 16,4.

Veerpalu tuli ka sinna vaheaega ja kaotab Niskanenile 5.55, kohaks 41.

Bolšunov püüdis Poltoranini kinni ja tahab kasahhi kohe maha ka jätta.

Kärp tuleb oma seitsmese grupi teisena 14. kohal. Kaotust 2.15.

Järgmine kolmik kaotab meie põhjanaabrile juba 55 sekundit.

Niskanen on 29,16 kilomeetri peal Poltoraninist ees 6,8 sekundit ja Bolsunovist 18,7.

Niskanen vajutas ja proovib Poltoraninit maha raputada!

Bolšunov kaotab duole 20 sekundit ja Sundby, Harvey ja Holund omakorda 20 sekundit Bolšunovile.

Kärp on seal vaheajas endiselt 14. kohal ja kaotust 1.43. Praegu on küll väga vägev sõit!

Poole maa peal on Niskanen ja Poltoranin Bolšunovist ees 24,6 sekundit. Harvey, Sundby ja Holund kaotavad venelasele viis sekundit ja teised on sealt maha jäänud.

Bolšunov tegi väikse spurdi ja tuli suuski vahetama, aga teised kaotavad endiselt umbes 16 sekundit. Cologna hakkab veidi maha jääma.

Aga-aga! Algo Kärp on 14. kohal ja kaotab Niskanenile 1.17! Sõidab ta praegu grupis, mis jagab kohad 13-17.

Dyrhaug on alla neelatud ja võib öelda, et kõrges mängus on lisaks Niskanenile ja Poltoraninile veel Bolšunov, Dyrhaug, Cologna, Harvey, Sundby ja Holund. See kuuik kaotab esiduole umbes 15 sekundit.

Niskanen ja Poltoranin on Dyrhaugi maha jätnud ja ees ollakse kahekesi.

Veerpalu on kahjuks langenud 43. kohale ja kaotust juba 3.23.

Niskanen, Poltoranin ja Dyrhaug ongi nüüd kolmekesi eest ära. Cologna jääb 20,82 kilomeetri peal juba 4,6 sekundi kaugusele. Grupp on ribadeks tõmmatud ja Kärp on 19. kohal, kaotust 50 sekundit.

Niskanen ja Poltoranin on teiste eest plehku pistnud! Dyrhaug proovib järgi minna.

Ja keeras suuski vahetama ka Andreas Veerpalu, endiselt 40. kohal ja kaotust 1.52.

Kolm norralast, Cologna, Tšervotkin, Kärp ja paljud teised vahetasid suuski. Seda on kokku lubatud teha kaks korda.

15 kilomeetri peal on Kärp 17. positsioonil ja Veerpalu sõidab jätkuvalt 40. kohal, kaotust 1.35 ja sõidab ta koos hispaanlase Imanol Rojoga.

Kärp püsib ilusti grupis, kohaks juba 16, aga Veerpalu kaotab 40. kohal liidrile 1.23,7.

Veerand on sõidetud ehk 12,5 peal on Kärp 22. kohal ja kaotust 8 sekundit. Veerpalu on samas vaheajas 41. kohal ja kaotust 1.06.

Võibki öelda, et Kärp on sellesse gruppi end tagasi töötanud.

Kärp on tõusnud juba 24. kohale, kaotust 15.5 sekundit. Väike vahe on liidritega sees, aga tullakse järgi!

Esimene 8,3 kilomeetrine ring on sõidetud ning Kärp kaotab liidrile 17,6 sekundit, Veerpalu kaotus püsib seal 43 sekundi kandis.

6,68 peal on Algo Kärp 38. kohal ja kaotust 23,5. Veerpalu on nüüd jäänud ja tema kohaks 46, kaotust 42,2 sekundit.

Niskanen annab nüüd ees tempot ja eestlased on jäänud liidritest enam kui 20 sekundi kaugusele.

4,16 kilomeetri pealt läheb esimesena läbi Sundby ning Andreas ja Algo on vastavalt 44. ja 45. kohal. Grupp on ilusti koos.

Võetakse väga rahulikult ja praegu käib paras loksumine. Eks näis, kas keegi teeb Olssonit või ei.

Start on antud!

Rajale läheb 71 sportlast, nende seas kaks eestlast - Andreas Veerpalu ja Algo Kärp.

Ilusat Eesti 100. sünnipäeva! Alustame selle tähistamist olümpiamängude 50 kilomeetri klassikadistantsi jälgimisega.