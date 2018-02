FOTOD | Soome sportlased võitlevad olümpiakülas ehitustolmuga ja elavad spartalikes tingimustes

Soome fotograaf Jussi Nukari näitas, millistes spartalikes tingimustes peavad Soome olümpialased Pyeongchangis elama.

Olümpiaküla tubade piinliku olukorra tõi neljapäeval esimesena päevavalgele Soome suusataja Kerttu Niskanen, kes ütles, et ruum on väga tolmune ja seda tuleb kogu aeg puhastada. Kriitlised olid ka Krista Pärmäkoski ja Aino-Kaisa Saarinen.

"Betoonist põrandal on plastikmatt, nii et ehitustolm tõuseb sealt alt üles," ütles Pärmäkoski.

Fotograaf Nukari avaldas pildid ja tunnistas ajalehele Ilta-Sanomat, et toad on tõesti tolmused ja vaatepilt on üsna piinlik. Vaata pilte SIIT!