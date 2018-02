FOTOD | Sakslanna Dahlmeier võitis olümpial ka jälitussõidu kulla, neli märki püsti jätnud Talihärm sai 26. koha

Hõbeda võitis Slovakkia esindaja Anastassia Kuzmina (+29.4) ja pronks läks prantslannale Anais Bescondile (+29.6).

22. stardikoha välja võidelnud Talihärm tegi 10 kilomeetrise distantsi jooksul neli möödalasku. Pärast viimast tiiru oli eestlanna alles 30. kohal, kuid viimastel kilomeetritel tõusis neli positsiooni.

"Kindlasti jäin tulemusega rahule - olla kaks korda 30 seas, seda poleks lootnud. Ja kui sprindi 22. kohta poleks all olnud, oleks tänane olnud karjääri parim," sõnas nelja tiiru peale neli möödalasku teinud Talihärm.

"Olin täna suusarajal tragi. Kui ei ole, kihutatakse mööda," lisas ainus olümpiale pääsenud Eesti naislaskesuusataja, kes esimese lamadestiiru läbis puhaste paberitega ja tõusis hetkeks isegi 15. kohale.

"Kripeldama jääb esimene püstitiir, kus tegin kaks möödalasku. Jalad külmusid kangeks ja raske oli seista. Ma ei kontrollinud end nii nagu vaja. Tuulele tiirudes tähelepanu ei pööranud, vaid võitlesin sellega, et must täpp sihikule saada. Ma ei teadnud, kui kõrgele esimese tiiru järel kerkisin. Meie alal võid ka enne neljandat tiiru kõrgel kohal olla, kuid ikkagi põruda. Pärast esimest tiiru tibusid ei loeta."

Soomlaste suurlootus Kaisa Mäkäräinen pidi startima alles 25. kohalt, kuid suutis võistluse käigus tõusta 13. positsioonile. Kuid teises lasketiirus jättis soomlanna üles kolm märki ning kukkus 17 kohta. Finišisse jõudis ta alles 22. positsioonil.

OM Naiste jälitussõit

Tegemist on esimese laskesuusatajaga, kes võitnud olümpial nii sprindi kui ka jälitussõidu.

Johanna Talihärm Kanal 2 intervjuus: "Arvan, et Top 30-ga võib rahule jääda. Enam-vähem samasse kanti jäi see koht. Arvan, et korralik sooritus. Täna oli rohkem probleeme püstilaskmisega. Kolmandas tiirus olid jalad veits külmunud ega suutnud keha hästi kontrollida. Siit on hea edasi minna."

Talihärm lõpetab 26. kohal! Eestlanna kaotas liidrile kahe minuti ja 59 sekundiga.

Talihärm on viimastele kilomeetritel tõusnud mitu kohta ja on lähenemas finišile.

Neljandana lõpetab norralanna Marte Olsbu (+1.07) ja esiviisikusse mahub ka rootslanna Hanna Oeberg (+1.08).

Tulises lahingus enne finišijoont jääb peale Kuzmina, kes võtab hõbeda, pronksi saab prantslanna Bescond.

Ja Dahlmeier võtab kulla!

Teisel kohal olev Kuzmina kaotab Dahlmeierile 41,6 sekundit, kolmandal kohal on Bescond (+41,8).

Dahlmeier on läbinud juba 9,6 kilomeetrit ja läheneb uhkes üksinduses finišile.

Talihärmal täna siis kokku neli trahvi.

Tiiru on jõudnud ka Talihärm, kellel läheb esimene mööda, kuid ülejäänud lähevad puhtalt maha.

Hetkel esikolmik Dahlmeier, Kuzmina (+55,3 sekundit) ja Bescond (+56,1).

Kuzmina jõuab ka tiiru, kuid laseb ühe mööda.

Dahlmeier on juba neljandas tiiru ja läheb puhtalt läbi. Tundub, et Saksamaa võib kulla üle rõõmustada.

Talihärm hetkel 29. kohal.

Dahlmeier on läbinud 7.6 kilomeetrit ning tema järel on teisel kohal Kuzmina, kes kaotab sakslannale 36,1 sekundit.

Talihärmal läheb kahjuks kaks mööda.

Talihärm on jõudnud tiiru!

Tiiru neljandana jõudnud Veronika Vitkova pääseb ka puhtalt läbi ja tõuseb kolmandaks.

Kuzminal läks kaks lasku mööda ja Dahlmeier läheb puhtalt läbi! Kas see tiir otsustas kuldmedali saatuse?

Kolmandat korda on jõudnud laskma Kuzmina ja Dahlmeier.

Talihärm on hetkel 19. positsioonil ja kaotab liidrile minut ja 40 sekundit.

Tõotab tulla tuline võistlus Kuzmina ja Dahlmeieri vahel, naistel 5.6 kilomeetri peal vahe ainult +0.7.

4.9 km peal läheb Kuzmina Dahlmeierist mööda!

Esikolmik on läbinud juba 4 km, Kuzmina on tõusnud teiseks ja kaotab Dahlmeierile ainult 9,2 sekundiga.

Liider laseb ühe mööda ja Talihärm on jõudnud tiiru.

Talihärm teeb teises lasketiirus ühe eksimuse. Aega kulub tal seal 45,1 sekundit.

Dahlmeier on jõudnud teise lasketiiru.

Talihärm on 2.9 km peal 16. kohal ja kaotab liidrile minuti ja 20 sekundiga.

Dahlmeier liigub ikka uhkes üksinduses ja on läbinud 2.9 km ajavõtupunkti, teisel kohal olev Olsbu kaotab talle 17 sekundiga.

Talihärm on hetkel 15. positsioonil.

Ja Talihärm saab esimesest tiirust puhtalt läbi.

Tiiru on jõudnud ka Talihärm.

Dahlmeier läheb esimesest tiirust puhalt läbi.

1.6 kilomeetri läbimisel on Talihärm liidrist maas +1.17.

Talihärm on liidrist esimeses ajavõtupunktis minut ja 16 sekundit taga.

Liider Dahlmeier on läbinud juba 900 meetrit ajaga 2:12, teisel kohal olev norralanna Marte Olsbu on temast 17,3 sekundiga taga.

Nüüd on numbri all 22 rajal ka Johanna Talihärm!

Rajale on pääsenud kaheksa naist, poole minuti pärast saab rajale ka Talihärm.

Ja start on antud!

Neli aastat tagasi sai kulla tänasel alal valgevenelanna Darja Domratševa, kes toona alustas starti alles üheksandana. Mis kohal ta täna alustab? Üheksandalt.

Tuletame meelde otseblogi jälgijatele, et Johanna Talihärm läheb täna rajale 22. võistlejana ehk minut ja 20 sekundit pärast laupäevasel sprindil triumfeerinud Laura Dahlmeierit.

