FOTOD | Saage tuttavaks - nemad on järgmiste olümpiamängude hetkel veel nimetud maskotid!

Vaevalt jõudsid ühed olümpiamängud ära lõppeda, kui juba pakuvad kõneainet järgmised. Nimelt avaldasid 2020. aasta Tokyo suveolümpia korraldajad esmakordselt, millised näevad välja nende mängude maskotid.

Me ei tea veel, mis on nende nimed, kuid me teame, et nad "austavad teineteist" ja on "väga head sõbrad".

Kokku laekus Tokyo olümpia maskottide konkursile 2042 kavandit. Ekspertidest koosnenud žürii valis välja kolm finalisti, mis pandi hääletusele Jaapani kooliõpilaste seas. Hääletusest võtsid osa 200 000 klassi 16 000 koolist.

Nende kohta on veel avaldatud niipalju, et neil olevat supervõimed, mis lubavad neil silmapilkselt kuhu iganes liikuda. "Maskott on väga suure õiglustundega ja väga atleetlik," seisab selle tutvustuses.

Sinine maskott on olümpiamängude, roosa paraolümpiamängude oma. Veel on teada, et roosa maskott on inspireeritud kirsiõitest ning ta võib liigutada asju pelgalt neile peale vaadates.

Võitjatöö disainer on Ryo Taniguchi, Lõuna-Jaapanist Fukuokast pärit illustraator.