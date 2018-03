FOTOD | Rahvas hullub: "Küüslaugutüdrukutest" on saanud olümpia järel tõelised kultustegelased

Lõuna-Korea teenis lõppenud Pyeongchangi talimängudel oma ajaloo esimese olümpiamedali curlingus, kui naiste võistlusel saadi kaela hõbemedal. Nüüdseks on naiskonna liikmetest saanud kodumaal tõelised superstaarid. Nagu kirjutatakse, siis nende kuulsus ületab isegi tuntumate K-popi tähtede oma.

Naiskonna liikmed hoidsid olümpiamängude ajal igasugustest meediavahendidest eemale ning nii olid nad ka ise olümpiamängude järel üllatunud, et neist on saanud kodumaal tõelised superstaarid, kirjutab The Washington Post.

Lõuna-Korea naiskond tõusis kodumaal tähelepanu keskpunkti alagrupiturniiri teises ringis, kui 8:6 alistati suursoosik Kanada. Tõeline hullus läks lahti poolfinaali järel. Heitluses finaalkoha eest alistati 8:7 suur rivaal Jaapan. Finaalis saadud 3:8 kaotus Rootsile ei morjendanud enam kedagi.

Hõbemedali võitnud Lõuna-Korea curlingunaiskond. Foto: Phil Noble, REUTERS

Esialgu tunti naiskonda nime alla “Tiim Kim. Nimi tulenes faktist, et kõigi naiste perekonnanimeks oli Korea kõige levinud perekonnanimi ehk Kim. Naiskonda kuulusid Kim Eun-jung, Kim Kyeong-ae, Kim Seon-yeong, Kim Yeong-mi ja Kim Chi-hi.

Peagi teeniti endale aga hüüdnimi “Küüslaugutüdrukud“. Viimane tulenes faktist, et tiimi neli liiget on pärit põllumajandusega tegelevast Uiseongi piirkonnast. Kõige rohkem kasvatatakse seal just küüslauku.

Kuna naiste tuntus kasvas kodumaal ja ka rahvusvahelises plaanis pidevalt, siis kasvas ka hüüdnimede hulk. Kui esmalt jagati hüüdnimesid tervele tiimile, siis lõpuks said ka kõik eraldi endale uued hüüdnimed. Need valiti nende lemmikhommikusöökide järgi.

Kim Eun-jung. Foto: Phil Noble, REUTERS

Kim Eun-jung'i teatakse nime “Annie“ (tuntud jogurtibränd) all. Kim Kyeong-ae on nüüdsest “Steik“. Kim Young-mi aga “Pannkook“. Kim Seon-yeong sai hüüdnimeks aga “Päike“, see tulenes tema soovist süüa hommikuti praemuna (täpsemalt härjasilma). Kim Cho-hi on küpsiste järgi saanud hüüdnimeks aga “Šokolaad“.

Naiskonna populaarsus kasvas kodumaal niivõrd suureks, et meedias vähenes isegi Põhja-Koreast rääkivate uudiste arv. Kui Põhja-Korea vastuoluline delegatsioon saabus lõputseremooniale, siis esiuudiseks oli ikkagi curlingunaiskond.

Lõuna-Korea curlingunaiskond hõbemedalitega. Foto: Phil Noble, REUTERS

Kogu seltskonna esindusnäoks on kerkinud aga Kim Eun-jung ehk Annie. Tema pilte, hüüdlauseid ja kõike muud leiab internetist nüüdsest lugematus koguses.