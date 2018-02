FOTOD | Pyeongchangis tõelise üllatuspommi lõhanud ja kuldmedali võitnud tšehhitar ei saanud omapärasel põhjusel võidu järel prille eest ära võtta

Pyeongchangi olümpiamängudel valmistas ühe senise suurema üllatuse Tšehhi lumelaudur Ester Ledecká, kes võitis oma kõrvalalal ehk mäesuusatamise ülisuurslaalomis kuldmedali.

22-aastane tšehhitar on varasemalt kuulsust kogunud hoopis lumelaudurina ning aastate jooksul on ta just selle ala esindajana võitnud kaks MM-tiitlit. Eriti kõva tegija on ta lumelaua paralleelslaalomis.

Mäesuusatamise olümpiavõit oli Ledecká enda jaoks ka nii suureks üllatuseks, et ta ei osanud seda üldse oodata. Nii võttis ta ka võistlusjärgsel pressikonverentsil istet suusaprillid peas.

“Ma ei osanud selliseks asjaks valmis olla. Teised tüdrukud olid loomulikult valmistunud. Ma ei pannud endale aga üldse meiki peale,“ põhjendas tšehhitar, miks ta pressikonverentsil prille eest ära ei võtnud.