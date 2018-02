FOTOD | Naiste 10 km vabatehnikas võitis kulla Haga, pronks läks Björgeni ja Pärmäkoski vahel jagamisele!

Kuldmedali võitis aga hoopis ülivõimsa sõidu teinud norralanna Ragnhild Haga, kes edestas Kallat 20,3 sekundiga. Pronks läheb jagamisele - Björgen ja soomlanna Krista Pärmäkoski sõitsid välja täpselt sama aja, kaotades Hagale 31,9 sekundiga.

Ainus stardis olnud eestlanna Tatjana Mannima kaotas võitjale 3.36,5 ning sai lõpuks 50. koha. Kokku oli stardis 90 sportlast.

Tulemused:

Enne võistlust:

Suusavahetusega sõidus kulla võitnud Kalla šansse hinnatakse enne võistlust kõige suuremaks, kuid tema põhikonkurendiks peaks olema Norra suurlootus, kogenud 37-aastane Marit Björgen, kes jäi Kallale suusavahetusega sõidus alla. Kes jääb peale eraldistardist vabatehnikasõidus?

Eestlasi on stardis üks: haigestunud Anette Veerpalu jääb ka sellelt distantsilt kõrvale, Tatjana Mannima tuleb rajale 51. naisena - norralanna Ragnhild Haga järel ja otse suursoosiku Charlotte Kalla ees. Kokku on võistlusele üles antud 90 naist.

Naiste sõit algab Eesti aja järgi kell 8.30 ning Delfi Sport vahendab võistlust otseblogis.

OM: Naiste 10 km vabatehnikas

Vahepeal näidatakse telepildis viimasena startinud Põhja-Korea naist, kes ühel laskumisel päris valusalt kukkus.

Tatjana Mannima hoiab hetkel finišis 47. kohta, aga on tõenäoline, et mõni taganttulija suudab veel eestlanna alistada. Kaotust Hagale kogunes 3.36,5.

Sellised on tänased tulemused:

Diggins tuleb viiendaks! Tundub, et Björgen ja Pärmäkoski võtavad üheskoos pronksi!

Charlotte Kalla tuleb finišisse teise ajaga - kaotust Hagale 20,3 sekundit. See peaks olema tänane hõbedasõit. Mida suudab nüüd Jessica Diggins?

Tatjana Mannima koht peaks praeguse seisuga tulema viiendasse kümnesse.

Aga finišis on ka Ragnhild Haga, tänane olümpiavõitja - edu Björgeni ja Pärmäkoski ees ülivõimsad 31,9 sekundit!

Krista Pärmäkoski sõidab välja finišis täpselt sama aja kui Björgen!

Kalla ei ole suutnud Haga tempot vastu võtta - 8,4 km peal kaotab ta norralasele 12,2 sekundit. Nüüd tuleb rootslannal hõbedapositsioonist kinni hoida - Jessica Diggins tuleb tagant päris hea hooga.

Vahepeal seis 6,2 km peal:

Kas Ragnhild Haga tulebki olümpiavõitjaks? 31,2 sekundit on tema edu Björgeni ees 8,4 km peal!

Seis 5 km peal:

Kalla on nüüd Hagale mitu sekundit tagasi andnud ning kaotab 6,2 km peal norralannale 1,7 sekundiga. Läheb väga põnevaks!

Björgen finišis - 25,32,4 on praegune liidriaeg, kuid Haga ja Kalla tulevad kiiresti.

Björgen peaks olema kullamängust väljas - 6,2 peal kaotab ta Ragnhild Hagale juba 18,6 sekundiga! Millise vaheajaga tuleb nüüd Kalla?

Mannima kaotab viie kilomeetri peal Kallale 1.27,5.

Viie kilomeetri peal läheb hetkeks uueks liidriks Ragnhild Haga, aga Charlotte Kalla lööb teda kohe 3,2 sekundiga. Björgen kaotab Kallale täpselt üheksa sekundit.

Von Siebenthal poole maa peal enam Björgenit ei edesta, vaid kaotab norralannale üheksa sekundiga. Kas šveitslanna alustas liiga tempokalt?

Esikümme 1,6 km peal. Mannima hetkel 47.:

Üks medalipretendente Heidi Weng kaotab 1,6 peal Kallale juba üheksa sekundit.

Ingvild Flugstad Östberg läheb 1,6 peal kolmandaks. Esimesed neli on seal kolme sekundi sees.

Vahepeal on esimesed naised juba ka finišisse jõudnud. Seal juhib Austraaliat esindav Barbara Jezersek - 27.42,5.

Charlotte Kalla on juba Tatjana Mannima kinni püüdnud. Kalla läheb 1,6 km peal 1,3 sekundiga uueks liidriks. Mannima kaotab Kallale 31,2 sekundit ja on 41. kohal.

Samal ajal on Marit Björgen jõudnud poole maa peale ning läheb suusastaadionilt läbi võimsa liidrina - 5 km peal on tema edu teiste ees 25 sekundit. Tuletame aga meelde, et Björgen oli kuumast grupist alles esimene ning teised ässad on veel tulemata.

Krista Pärmäkoski läheb 1,6 km peal kolmandaks - von Siebenthalile kaotab ta 5,1 sekundiga.

Esimeses vaheajapunktis on uus liider! Šveitslanna Natalie von Siebenthal lööb Björgeni aega 3,4 sekundiga.

Ja tema järel kohe suursoosik Charlotte Kalla!

Tanja Mannima on rajal!

Ida Ingemarsdotter kaotab Björgenile esimeses vaheajapunktis juba 13,5 sekundit.

Björgen läheb liidriks - 8,8 sekundit 1,6 kilomeetri peale on tema edu.

1,6 km peal on liider sakslanna Sandra Ringwald, kes edestab sekundiga näiteks ka Ebba Anderssoni. Nüüd tuleb aga Björgen...

Björgen on rajal!

1,6 kilomeetri peal läheb liidriks rootslanna Hanna Falk. Marit Björgeni lähteni on veel loetud minutid.

Võistlus on alanud! Esimese "kuuma grupi" tulijana läheb veel ümmarguselt veerand tundi aega - Marit Björgen on stardirivis 32.

Stardijärjekorda ja vaheaegu saab jälgida siit.