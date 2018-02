FOTOD | MILLINE MÄNG! Viimasel minutil viigistanud venelased võtsid lisaajal üllatusmeeskonna Saksamaa vastu oma

Viimati 2002. aasta Salt Lake City olümpiamängudel medali võitnud venelased läksid finaalis üllatusmeeskonna Saksamaa vastu, kes samal olümpial üldse viimati mõne mängu võitis.

Finaal algas pingeliselt, aga Vjatšeslav Voinov võttis pool sekundit enne avakolmandiku lõppu Venemaalt esimesed pinged maha. Siiski oli teise kolmandiku lõpuks seis viigis, kui Vassili Košetskin litri enda võrku tõmbas.

Kolmandal kolmandikul olid mõlemad meeskonnad kullas kinni, kui esmalt OAR (Olümpiaatleedid Venemaalt) tänu Nikita Gussevile juhtima läks, aga kümne sekundi pärast sakslased viigistasid ning läksid omakorda kolm minutit enne lõppu ette 3:2.

Venelased võtsid kaks minutit enne lõppu veel ka kaheminutilise karistuse, kuid suutsid siiski ilma väravahita mängides seisu viigistada. Lisaajal tõi idanaabritele kauaoodatud kuldmedali Kirill Kaprizovi tabamus eelmised kaks väravat löönud Gussevi söödust.

OM: Meeste hokifinaal

Kirill Kaprizov kerkis Venemaa kangelaseks.

JA OLEMAS! VENEMAA SAI 30 SEKUNDIGA KÄTTE!

Juba kümne sekundiga läis litter latis!

Aiaii, Patrick Reimerilt kõrge kepp ja venelased on neljakesi kolme vastu.

Kovaltšukil oli supervõimalus, aga Danny aus den Birken võtab kaitsmega ära!

Saksamaa on selgelt kaitsest lähtuvalt mängima tulnud ja venelased on bravuurikalt peal.

20 minutit lisaaega läks käima! Tuletame meelde, et kuldne värav võidab.

Paari minuti pärast peaks lisaaeg pihta hakkama.

Sakslastel oli veel viis sekundit enne lõppu hea võimalus, aga hokifinaal läheb lisaajale!

45 sekundit on Saksamaal veel aega ülekaalus olla.

Nikita Gussev ainuisikuliselt veab venelased mängu tagasi! Taas terava nurga alt esimesse ristnurka.

JA KOLM-KOLM. 55 SEKUNDIT ENNE LÕPPU!

Viimane minut läks käima.

Venemaa on viiekesi ehk nende värav on tühi.

2.11 minna ja venelastele karistus!

Jonas Müller tegi väga stiilse pausi, jäi vabaks ja viskas ära. Venemaal on 3.16 aega!

SAKSAMAA LÄKS 3.16 ENNE LÕPPU JUHTIMA!

Venemaa jäi magama ja kümne sekundiga lubati endale kohe mitu korda peale visata ning Dominik Kahun viigistaski!

KÜMNE SEKUNDIGA TULEB SAKSAMAALT VASTU!

Saksamaal on veel 6.39 aega vastata.

Gussev võttis üliterava nurga alt enda peale ja viskab väravavahi kiivrist litri väravasse!

VENEMAA SAAB OMA TAHTMISE!

Patrick Hager pääses üks-ühele, aga lendas lõpuks ise nii korraliku hooga väravasse, et vigastas Sergei Kalininit ja lõi värava paigasat!

Viimased üheksa minutit ja kohtunikud ei taha ka enam midagi otsustada. Väga ammu pole kumbki meeskond kaheminutilist karistust saanud.

Venemaal on järjest mitu väga head võimalust olnud, aga Danny aus den Birken on juba viimased 25 minutit taga nulli hoidnud.

Ja finaali finaal. Läks käima!

Sakslased suutsid teise kolmandikuga seisu viigistada ning selle mängu finaal on veel ees! Teeme 15 minutit pausi.

Saksamaa proovis kaks korda järjest deja vu'd, kuid sedapuhku suutis Košetskin litri minema toimetada. Viimane minut läks.

Viimased viis minutit teist kolmandikku läksid ja venelased raiskasid just kaks ühele võimaluse.

Saksamaa pidas vastu ja mäng on väga tuline.

10 minutit teist kolmandikku veel minna ja Patrick Reimer läheb kepiga vastase takistamise eest sunnitud puhkusele.

Värav läks lõpuks siis Felix Schutzi nimele, aga eelkõige peab ta tänama Vassili Košetskinit.

Värav loeb ja seis on ametlikult 1:1

Vaadatakse igaks juhuks üle, et sakslane jalaga litrit väravasse ei toimetanud, aga tundus küll, et Košetskin tõmbas ise endale litri võrku.

Kümmekond sekundit varem oli venelastel hea võimalus, aga kontrarünnakul tõmbab väravavaht Košetskin ise endale käega litri väravasse!

SAKSAMAA VISKAB TAGASI!

Saksamaal tekkis ootamatult hea võimalus, kuid ei õnnestunud neil seda ära kasutada.

OAR sai oma tahtmise ja suure hulga pingeid kindlasti õlult maha. Samas sakslastele oli see äärmiselt frustreeriv värav. Riietusruumist ollakse tagasi - kuidas edasi? Läks taas!

Sakslastele karm, väga karm! 0,5 sekundit enne esimese kolmandiku lõppu hakkasid sakslased oma poole peal väristama. Gussev pani suurepärase söödu ja Vjatšeslav Voinov viskas venelased ette!

Kaprizovil ja Datsjukil olid kaks suurepärast võimalust, kui värava eest paari meetri pealt peale said visata, aga sakslased suutsid kaks minutit vastu pidada. Kuus minutit esimese kolmandiku lõpuni.

Christian Ehrhoff takistas vastast kepiga ning Saksamaa on kaks minutit vähemuses.

Praegu on küll jääl kaks võrdset ja finaaliväärilist meeskonda. Saksamaa suudab mängida ja Venemaa ei ole neist peajagu üle. Tõotab head!

Viis minutit mängitud ja Ivan Telegin viskas väga hästi peale, aga Saksamaa väravavaht Danny aus den Birken võttis käevarrega ära!

Venelased seisid kaitses väga kindlalt ning sakslased ülekaalus midagi korraldada ei suutnud.

15 sekundit mängitud ja Sergei Andronov jättis juba venelased vähemusse.

JA MÄNG LÄKS KÄIMA!

Kui OAR ehk Venemaa olümpiaatleedid "pididki" finaali jõudma, siis sakslaste edu on suurüllatus. Alustati turniiri kahe kaotusega, kuid sealtpeale on põhjagaasiga finaali välja purjetatud.

Tere hommikust! Võib vist väita, et kõige oodatum sündmus on kätte jõudnud, kui õigepea läheb käima meeste jäähokifinaal.