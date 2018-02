FOTOD | Meeste slaalomirada osutus tõeliseks kadalipuks ning neelas nii Hirscheri, Laine kui ka avalaskumise parima, võitjaks tuli rootslane

Pyeongchangi olümpial jagati täna varahommikul medalikomplekt välja mäesuusatamises meeste slaalomis, kus võistlus osutus äärmiselt dramaatiliseks.

108 üles antud võistlejast jõudsid esimese laskumise finišisse vähem kui pooled - vaid 52 sõitjat. Üksteise järel tulid nii paremad kui halvemad sõitjad mäest alla ikka ja jälle selg ees, pea ees, sootuks külili... Esimene laskumine sai saatuslikuks nii ühele suursoosikule, austerlasele Marcel Hirscherile kui ka Eesti oma Tormis Lainele.

"Olen end kogu nädala jooksul slaalomisuuskadel ebakindlalt tundnud - mul polnud sellel lumel absoluutselt mitte mingisugust enesekindlust. Suusatasin tõesti väga halvasti, aga see käib mängu juurde, see on osa spordist. Vahel sa võidad, aga vahel pole sul parim päev," märkis pettunud Hirscher, kes võtab sellegipoolest Pyeongchangist koju kaks kuldmedalit.

Hirscheri katkestamise järel võitis võistluse rootslane Andre Myhrer, hõbedale tõusis avalaskumise järel alles üheksandal kohal olnud šveitslane Ramon Zenhäusern ning pronksi võitis avalaskumise alles 12. kohaga lõpetanud austerlane Michael Matt.

Avalaskumise järel liidrikohal olnud norralast Henrik Kristofferseni tabas teisel laskumisel samuti Hirscheri ja Laine saatus - juba küllaltki raja alguses mees eksis ning oli sunnitud katkestama.