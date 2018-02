FOTOD | Kristjan Ilves sai tänu lõpuspurdile 16. koha, võitis sakslane Frenzel

Üheksandalt kohalt murdmaarajale pääsenud Ilves tegi sõiduga oodatult väikese languse, kuid suutis lõpusirgel edestada ameeriklast Bryan Fletcherit, saades endale lõpuks kirja 16. koha, mis tähistab ka Pyeongchangi olümpia eestlaste seni parimat tulemust.

Olümpiavõitjaks tuli sakslane Eric Frenzel, kes läks rajale viiendana. Hõbeda saab kaela MK-sarja üldliider Akito Watabe, pronksi austerlane Lukas Klapfer.

Teine eestlane Karl-August Tiirmaa lõpetas võistluse sama kohaga nagu hüppevoorus - temale läheb kirja 43. koht.

Lõpptulemused:

Hüppevõistlus:

Ilvese hüpe võistlusel kandus 104 meetri kaugusele, mis oli tema kohta korralik sooritus, ent esiviisikukohta see lõpuks siiski ei andnud - kenad õhulennud tegi ka suurem osa Ilvese konkurentidest, kes lükkasid eestlase üheksandaks. Eriliselt säras austerlane Franz-Joseph Rehrl, kes üllatas päeva pikima, 112-meetrise õhulennuga ning saab rajale esimesena. Hea hüppajana tuntud norralane Jarl Magnus Riiber tuli teiseks, MK-sarja üldliider Akito Watabe kolmandaks.

Üheksandalt kohalt murdmaarajale asuv Ilves saab lähte üks minut ja 11 sekundit Rehrlist hiljem.

Ebaõnnestusid kaks Norra tähte - Jan Schmid ja Jörgen Graabak pidid hüppama väga nõrga tuulega ning said vastavalt alles 31. ja 23. koha.

Karl-August Tiirmaa sai 43. koha ning läheb rajale liidrist 4.07 hiljem.

Seis pärast hüppeid:

Enne võistlust:

Nädal enne olümpiamängude avamist oma karjääri jooksul esimest korda MK-sarjas poodiumile jõudnud Kristjan Ilvese esimesed treeninghüpped Pyeongchangis kuigi kaugele ei kandnud, kuid vahetult enne võistlust toimunud proovivoorus kandus hüpe 104 meetri kaugusele, millega tuli ta kolmandaks.

Ilvese kõrval on stardis ka Karl August Tiirmaa, kes saavutas proovivoorus 87 meetriga 35. koha.

Normaalmäe hüppevõistlus läheb käima kell 8, 10 kilomeetri suusarajale minnakse kell 11.00. Jälgi võistlust Delfi otseblogi vahendusel.

OM kahevõistluse normaalmäe võistlus

Tänane õnnelik medalikolmik:

Karl-August Tiirmaa on samuti finišis - 43. koht on täpselt sama, mitmendana ta ka rajale läks.

Seis finišis:

Ilves võtab lõpusirgel Fletcheri ära ning saab 16. koha!

Riiberilt suurepärane sõit ja neljas koht, viiendaks tuleb hullu alguse teinud Rydzek.

Eric Frenzel tuleb olümpiavõitjaks! Akito Watabele hõbe, pronks Klapferile!

Frenzel ründab ja läheb teistel eest ära!

Ilves ongi langenud praegu 17. kohale. Seis viimases vaheajapunktis:

Ilves on 16. kohal ning hakanud eespool olijatest pisut jääma. Tagantpoolt tuleb veel kõva sõitja Fletcher.

Rydzek ja Hirvonen enam ei jaksa ning on esinelikust kaugemale jäänud. Tundub, et medalid jagatakse Klapferi, Watabe, Frenzeli ja Riiberi vahel ära. Samas tundub, et Riiber pigem jääb.

Seis 6 km peal:

Hüppemäe liider Rehrl on liidrite seast pudenenud ja ees on nelik. Rydzek ja Hirvonen jõuavad samuti nelikule järgi. Ilves on nüüd langenud järgmisesse punti ja on 15.

Seis 5 km peal:

Poole maa peal on viiemeheline punt endiselt ees, aga Kristjan Ilves on hakanud rohkem kaotama. Vahe juba minut ja kaks sekundit, tagant on veel üks kiire grupp hirmsa hooga tulemas...

Hetkeseis 3,58 km peal:

Raja ees on tekkinud viiemeheline punt, kus on Rehrl, Riiber, Frenzel, Klapfer ja Watabe. Ilves on endiselt 11., vahe liidriga 48 sekundit. Halb on see, et Ilves on hakanud prantslasest Laheurte'ist maha jääma.

Ilves on 11. kohal. Rydzek on sealt eest ära rebinud ning viiemehelisest pundist enam juttu teha ei saa. Liidritega on eestlane aga vahet vähendanud - see on 2,5 kilomeetri peal 56 sekundit.

Riiber on ees juba Rehrli kinni püüdnud.

Ilves tuleb esimesest vaheajapunktist läbi kümnendana, sõites viieses grupis, mida juhib juba sinna jõudnud Johannes Rydzek. Peaasi, et nüüd tema tempos püsiks!

Ilves on samuti lähte saanud!

Start on antud!

Nõnda - murdmaasõiduni on jäänud veel alla kümne minuti. Tasub vaikselt end kahevõistluse lainele sättida!

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/delfi-pyeongchangis-karl-august-tiirmaa-sooritus-polnud-paha-aga-kurat-mida-see-tuul-tegi?id=81112221

http://sport.delfi.ee/news/om18/uudised/delfi-pyeongchangis-kristjan-ilves-pikemat-hupet-oleks-tahtnud-aga-looduse-vastu-ei-saa?id=81112143

Seis pärast hüppeid:

Selgus majas - sõit läheb käima kell 11.

Kuivõrd hüppevõistlus natuke hilines, siis hoiame teid kursis, mis kell murdmaasõit algab.

Kristjan Ilves hüppevõistluse järel üheksandal kohal, Karl August Tiirmaa 43.

Ja ka Watabe tuleb sama poomi pealt, aga hüppab suurepäraselt! 105,5 meetrit ja on kullamängus! Kaotust Rehrlile vaid 28 sekundit.

Ilvese ees MK-etapi võitnud Jan Schmid maandub 88 meetri peal ja on alles 30. kohal!

Poom on ikka madalamal ja kõik tulevad 20 meetrit varem maha kui tavaliselt!

Sotši olümpiavõitja Jörgen Graabak ebaõnnestub täielikult, vaid 90 meetrit.

Teine sakslane Fabian Riessle maandub ainult 94,5 meetri peal ja laiutab käsi.

Proovivoorus kõva hüppe pannud ja teiseks tulnud Johannes Rydzek piirdub praegu 101 meetriga ja läheb Ilvese seljataha.

Espen Andersenilt 104,5 meetrit ja kuuendaks.

Frenzelilt väga korralikud 106,5 meetrit ja neljandaks, soomlane Eero Hirvonen viiendaks. Ilves on langetatud seitsmendaks.

Jarl Magnus Riiber maandub 111 meetri peale ja just enne teda langetati poomi kahe võrra! Vaid 15 sekundit Rehrli taga.

Austerlane Lukas Klapfer 109 meetrit ja kindlalt teiseks!

Sakslane Vincenz Geiger hüppas Kristjani kanti, aga tuule tõttu kuuendaks. Enne viimast kümmet on Ilves veel kolmas.

Soomlane Ilkka Herola hüppas 97 meetrit ja läks kaheksandaks.

1.11 kaotab Rehrlile ja kolmandaks. Prantslaste ette!

Täpselt sama palju, kui proovivoorus - 104 meetrit! Täitsa korralik!

Ja nüüd Kristjan Ilves!

Ja teine prantslane kohe otsa - Maxime Laheurte maandub 104,5 meetri peal ja nüüd ise kolmandaks.

Staažikas Francois Braud hüppab 101,5 meetrit ja praegu kolmandaks.

Alessandro Pittin, üks kiiremaid suusatajaid, maandus vaid 89 meetri peale ja 10 kilomeetriga 3.33 tagasi teha on keerukas.

Yoshito Watabe paneb korraliku 104 meetrit ja kindlalt teiseks!

Go Yamamoto kolmandaks ja stardib koos Nagaiga. Jaapanlaste tandem.

VAPUSTAV! Franz-Josef Rehrl 112 meetrit! 1.46 edestab ta teist kohta.

Ameeriklane Bryan Fletcher pani nüüd 97,5 meetrit ja sellise hüppe, millega ise ka rahul on ja teiseks! 21 sekundit kaotab Nagaile.

Šveitslane Tim Hug 97 meetriga kuuendaks ja Soome talent Arttu Mäkiaho 91 meetrit ja 12. koht.

Vanameister ja maailmameister Bernhard Gruber vaid 91,5 meetrit ja kümnendaks.

Uus liider ja esimene saja meetri mees on käes! Hideaki Nagai paugutas 101 meetrit.

OAR-i mees Ernest Yahin kolmandaks, 96 meetrit.

Sloveeni Marjan Jelenko hüpe ebaõnnestub täielikult. Vaid 73,5 meetrit.

Szczepan Kupczak hüppas 97 meetrit ja kaotab prantslasele vaid viis sekundit.

90 meetrit, kuues koht ja 50 sekundit kaotust Lamy Chappuis'le.

Nüüd on järjekord umbes sama legendaarse mehe käes ehk tuleb Hannu Manninen!

Legendaarne Jason Lamy Chappuis, kes proovivooru vahele jättis, hüppas 96 meetri peale end liidriks!

Täpselt sama palju kui proovivooru ehk 87 meetrit. Praegu kaheksas ja Pazoutist ajaliselt 1.48 taga.

Aga nüüd on valmis Karl August Tiirmaa.

Hoopis suuskade pärast.

Tšehh Danek Lukas on disklafi saanud - ilmselt midagi kombega seotut.

Ja meil on uus liider - Ondrej Pazout maandus 98,5 meetri peal.

Kostner endiselt juhib ja teised mehed pole üle 90 meetri suutnud hüpata. Tuul jälle "tõrgub" ning kerge paus tuleb sisse.

Esimesed hüpped jäid lühikeseks, kuid Aaron Kostneri hüpe kandus nüüd 93,5 meetri peale ja rusikad on püsti.

Jasper Good oli esimesena juba korra valmis tornist alla tulema, aga tuul ikkagi hüpata ei lubanud.

Nüüd läheb päris võistlus lahti!

Karl August Tiirmaa tuli 48 mehe konkurentsis lõpuks 35. kohale.

Aga nüüd siis kümmekond minutit pausi ja läheb päris võistluseks!

Jan Schmidilt kõigest 93,5 meetrine hüpe. MK-sarja üldliider Akito Watabe tuli viimasena tornist alla - 105 meetrit - ja pani kõigile ära!

Neli meest on veel tornist alla tulemas ja siis läheb asjaks. Aga Rydzekilt senise päeva pikim hüpe 105,5 meetri peale ja Ilves langes teiseks.

Paar 100 meetri ületajat on juurde tulnud, aga Ilves veel juhib. Jarl Magnus Riiber tuli 102,5 meetriga teisele kohale.

Kristjan Ilves 104 meetrit ja praegu proovivooru selge parim!

Parimal juhul alustatakse hüpetega ilmselt kell 8.30.

Ühtlasi on ka kindel see, et kell 8.00 päris võistluseks veel kohe kindlasti ei lähe. Ligi 20 meest on veel tulla.

Esimene mees sai 100 meetri joone kätte, kui seda suutis Yoshito Watabe.

Kui 20 meest on tornist alla tulnud, siis on Karl August Tiirmaa 87 meetrise hüppega kaheksandal kohal. Aga stiilihindeid proovivoorus arvesse pole võetud.

Kokku on täna stardis 48 meest, aga Jason Lamy Chappuis nime taha on praegu märgitud DNS. Ei tea, kas see tähendab ka seda, et ta päris võistlusel ei osale.

Tere hommikust! Kuigi kahevõistluse normaalmäe hüpeteni on paarkümmend minutit veel aega, siis teeme otsa lahti, sest proovivooru hüpped on juba peal.