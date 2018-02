FOTOD | Kristjan Ilves pidi leppima 28. kohaga, kolmikvõit Saksamaale!

OM KAHEVÕISTLUS: SUURE MÄE HÜPPEVÕISTLUS JA 10 KM

Finišisse jõuab ka Tiirmaa, 45. koht!

Vahepeal on finišisse jõudnud Ilves, kes lõpetab 28. kohal.

Neljandana lõpetab pikka aega teist kohta hoidnud norrakas Riiber.

Kolmikvõit Saksamaale! Kuld Rydzek, hõbe Riessle, pronks Frenzel!

Esigruppi on jäänud neli meest! Kolm sakslast ja Riiber

7,5 km peal on Ilves hoidnud oma kohta ja siiani 26. positsioonil.

Võitlus medalitele on aga väga tihe, kuus meest kellel on reaalne võimalus esikolmikus lõpetada. Nende seas ka soomlane Hirvonen, kes hetkel kuues. 1,5 km jäänud minna!

Tiirmaa viiendal kilomeetril juba 43. positisioonil.

Ilves tagasi 26. positsioonil, kaotus liidrile kaks minutit ja 19 sekundit.

Liidrite hulgas on esikohal ikka Watabe, teisel kohal Riiber ja nende kannul kohe suur grupp sõitjaid, kes aina lähenevad neile.

Viiendal kilomeetril on Ilves 24. kohal, kaotus liidrile juba üle kahe minuti.

Tiirmaa on neljandal kilomeetril langenud veelgi ja asub hetkel 37. positsioonil.

4 km peal on Watabe ja Riiber siiani pidamas kõva duelli esikoha nimel. Kolmandaks on tõusnud sakslane Eric Frenzel.

Ilves on vahepeal langenud juba 25. kohale.

Ilves on 2,5 km peal 17. kohal, kaotus liidrile minut ja 53 sekundit. Tema taga aga kogunenud suur grupp sõitjaid, kes arvatavasti temast ka varsti mööduvad.

Tiirmaa oli 1,5 km peal kukkunud ühe koha võrra ja on hetkel 35.

2,5 km peal on liider siiani Watabe, kuid kohe tema kandadel on norrakas Riiber.

Ilves kaotab 1,5 km peal liidrile minuti ja 51 sekundiga.

Nüüd rajal ka Tiirmaa!

Ja nüüd saab stardi ka Kristjan Ilves.

Ja esimesed kaks said juba stardi!

Mehed on valmis juba stardiks!

Vaikselt võib tagasi spordilainele sättida, sest 10 km murdmaa distantsi algus antakse juba 15 minuti pärast.

http://www.delfi.ee/article.php?id=81183703

Ilves stardib liidrist Watabest minut ja 39 sekundit hiljem, Tiirmaa aga kolm minutit ja 18 sekundit hiljem.

Hüppevõistlus on lõppenud ja esimesena alustab jaapanlane Akito Watabe (134 meetrit ja 138,9 punkti). Ilvese kohaks jääb 16., Tiirmaa on stardis 34. kohal.

Ilves hetkel 15. kohal, Tiirmaa 31.

Kristjan Ilvese kommentaar Eesti lehemeestele: "Kurb, et ei suutnud täna oma klassi välja hüpata. Taganttuul oli - siin mäel on suur õnnefaktor - aga see polnud peamine. Pole täna head hüpet tulnud. Ei usu, et võistluspinge... aga äratõukel läks rabistamiseks. See polnud minu hüpe."

Soomlane Eero Hirvonen teeb 132,5 meetrilise hüppe (127,9 punkti) ja läheb neljandaks.

Võistluse uueks liidriks läheb norrakas Jarl Magnus Riiber, kes sai kirja 139 meetrit ja 138,6 punkti!

Nii löödud olekuga Kristjan Ilvest polegi kunagi näinud. Intervjuu Kanal 2-le: "Kehv. Ei tea, ei saanud täna kuidagi minema. Ei oska öelda, milles asi oli. Eks tehniline probleem ilmselt. Vaatab pärast järgi. Tuuleolud tundusid päris kehvad."

35 meest on hüpanud ja Ilves platseerub seitsmendale kohale.

Ilves hüppab 123,5 meetrit ja sai 114 punkti! Foto: AFP/Scanpix

Nüüd hakkab hüppama Kristjan Ilves!

Neli meest on jäänud enne Ilvese hüpet, Tiirmaa hetkel 17. kohal.

Vahepeal on uueks liidriks läinud jaapanlane Go Yamamoto, kes hüppas 127,5 meetrit ja sai kirja 124,5 punkti.

Austrialane Bernhard Gruber teeb suurepärase hüppe, 133,5 meetrit, kuid kukub maandumisel ja arstid jooksevad talle appi. Tundub, et mees jalutab omal jalul minema.

Just hüppas OAR'i esindaja Ernest Yahin, kes läheb teiseks. 127,5 meetrit ja 114,1 punkti.

20 meest on hüpanud ja Tiirmaa hoiab soliitsed üheksandat kohta. Liidriks poolakas Szczepan Kupczak (129 meetrit ja 122,1 punkti).

Tiirmaa on aga vahepeal langenud juba kaheksandaks. Ilvese stardini on jäänud 16 meest.

Tiirmaa on kiires teleintervjuus väga rahul enda tulemusega ning ütleb, et tornis on tugev tuul, kuid nõlval see vaibus. Hetkel on eestlase seljataga startimas üheksa meest.

Pärast Tiirmaad asus hüppama ameeriklane Ben Berend, kes läheb võistluse liidriks. 124 meetrit ja 105,8 punkti.

Tubli tulemus Tiirmaale, 116 meetrit ja 89,3 punkti! Hetkel lausa kolmandale kohale. Foto: Reuters/Scanpix

Nüüd on Tiirmaa kord!

Lõpuks sai Kostner ka hüppama ning saab kirja 105,5 meetrit ja 71,2 punkti.

Kuid tuul ei lase veel Kostnerit hüppama.

Tiirmaa hüppeni on jäänud kaks meest, kohe astub võistlustulle itaalane Aaron Kostner. Võistlust juhib veel tšehh Pazout.

Olud võistluseks tunduvad väga okeid, tuul siiani väga seganud pole.

Hetkel on kolm meest hüpanud ja parima tulemuse on kirja saanud tšehh Pazout (124,5 meetrit ja 105,2 punkti).

Kristjan Ilvese proovihüpe jäi ennem 123,5 meetri peale, loodetavasti tuleb põhivõistlusel natuke pikem hüpe.

Tiirmaa asub hüppama 11. mehena, Ilves astub võistlustulle 34. võistlejana.

Nii ja esimene mees on hüppamas!

Proovivooru hüpe oli Ilvesel 123,5 meetrit, punkte sai 47,4. Kõvematel meestel küündis hüpe üle 130 meetri. 47 mehe konkurentsis sai Ilves 18. koha.

Värsked fotod Koreast: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=210151

Tere spordisõbrad! Kahevõistluse alguseni on jäänud vähem kui kaks tundi. Starti läheb ka Kristjan Ilves, kes loodab täna püüda kohta lausa esikümnes. http://www.delfi.ee/article.php?id=81163193