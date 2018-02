FOTOD JA VIDEO | Kiiruisuhallis vallutas jää rahusõnumit kandnud roosa seelikuga mees

Pyeongchangi olümpialt ei puudunud ka isehakanud väljakuvallutajad (inglise keeles pitch invader). Üks selline pääses pildile reedel kiiruisuhallis.

Võistlused olid küll tema hetkeks lõppenud, kuid fotograafid ja telekaamerad veel kohal. "Peace + love" paljal ihul ilutsemas ja roosa seelik seljas, sai ta mõned minutid segamatult jääl ukerdada, kuniks turvamehed ta tribüünile tagasi eskortisid.

Mehe nimigi on juba maailma meediale teada. See oli Suurbritanniast pärit Mark Roberts, kes on sääraseid väljakule jooksmise trikke teinud juba üle 500, muu hulgas on ta seganud Super Bowlil ka Janet Jacksoni ja Justin Timberlake'i šõud ning saanud oma tähelepanuvajaduse rahuldatud ka 2008. aasta Pekingi olümpial.

