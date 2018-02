FOTOD | Eesti paarissprinterid üllatust korda ei saatnud, kuldmedalid USA-le ja Norrale

Eesti mehed läksid 28 osaleva võistkonna seas rajale teises poolfinaalis. Finaali pääsemiseks oleks Kilbil ja Tammjärvel olnud tarvis teha paras eneseületus - mõlemast poolfinaalist pääsesid otse finaali kaks paremat, lisaks said kuus võistkonda edasi ka ajaga.

Paraku üllatust ei sündinud - Eesti jäi oma poolfinaalis üheksandaks ning sai lõpuks 14. koha. Finaali pääsesid meie meeste ees OAR, Rootsi, Saksamaa, Soome, Tšehhi, Norra, Prantsusmaa, USA, Itaalia ja Kanada.

Naiste seas tuli üllatusvõitjaks USA koosseisus Kikkan Randall - Jessica Diggins. Diggins edestas finišisirgel napilt Rootsit (Charlotte Kalla - Stina Nilsson) ning Norrat (Marit Björgen - Maiken Caspersen Falla).

Naiste finaali tulemused:

Meeste seas võttis võimsa olümpiavõidu Norra (Martin Johnsrud Sundby - Johannes Hösflot Klaebo), kes edestas OARi (Deniss Spitsov - Aleksandr Bolšunov) ja Prantsusmaad (Maurice Manificat - Richard Jouve).

Meeste finaali tulemused:

OM: Paarissprint

Meeste paarissprindi lõpptulemus:

Itaalia viies, USA kuues, Tšehhi seitsmes, Kanada kaheksas, Soome üheksas, Saksamaa viimane.

OAR hõbe, Prantsusmaa pronks, Rootsi neljas!

Norra saab olümpiavõidu!

Klaebo on ees, järel tulevad OAR ja Prantsusmaa! Rootsi ei jää samuti palju maha.

Seis enne viimast ringi. Klaebo jaoks tundub kuld olevat vormistamise küsimus.

Sundby suudab vahet veel suurendada!

Norra vahe aga väga suureks ei kärisenud. Nüüd läheb aga paugutamiseks - eelviimane ring!

Klaebo ründab!

Kolmas ring on nüüd grupi pikaks venitanud. Esinelik tegi korraks teistega väikese vahe sisse, kuid uue vahetuse alguses on kõik taas koos.

Ameeriklane kukub ning jääb grupist mõne sekundi kaugusele maha. Tema õnneks on tempo suhteliselt madal ning võimalik, et ta suudab end tagasi võidelda.

Grupp on ka teise ringi järel endiselt koos.

Avavahetuses paugutama ei hakata.

Meeste sõit on alanud!

Naiste paarissprindi tulemused:

Maiken Caspersen Falla jäi pisut maha lõpusirge alguses ning Diggins suutis sprindi olümpiavõitjale Nilssonile viimastel meetritel mütsi pähe tõmmata!

EI TULE! JESSICA DIGGINS TOOB USA KULLALE!

Lõpusirge algus - Nilsson on ees. Kas tuleb Rootsile kuld?

Kõik kolm on endiselt koos - keegi ei suuda ette rebida!

Seis enne viimast ringi:

Neprjajeva murrab suusakepi ning kõrge koha mängust on OAR väljas! Esikolmik tuleb aga viimasesse vahetusse kõik koos ning medalivärvid otsustavad Falla, Nilsson ja Diggins.

Kas medalinaised ongi nüüd välja selgitatud?

USA, Norra ja Rootsi on nüüd teistel eest ära!

Pisut on nüüd jäämas ka Sloveenia ja Poola. Esimesed kuus on veel medalimängus.

Fessel ja Laukkanen ehk Saksamaa ja Soome jäävad!

Esinelik sai nüüd laskumise ajal teistega väikese õhuvahe sisse, aga vahetusse tullakse ikkagi suures grupis.

Seis esimese ringi järel:

Naised on rajal!

Otseblogi me aga kinni veel mõistagi ei pane - nii naiste kui meeste sprinditeate finaalid on veel ees ning naiste sõit algab juba kolme minuti pärast.

Mõlema poolfinaali esiviisik pääseb finaali. Eesti lõppkoht 14.

Eestile siit poolfinaalist üheksas koht - Tammjärv jäi lõpusirgel Poltoraninile alla.

Kohtadega edasi Norra ja Prantsusmaa, kolmandal kohal USA!

Seis enne viimast ringi:

Prantsusmaa, USA ja Norra lähevad teistel pisut eest ära. Kas Kilbil jagub veel jaksu, et vahet mitte liiga suureks lasta?

Seis eelviimases teatevahetuses:

Eesti on nüüd esigrupist kahjuks pisut jäänud.

Seis kolmandas teatevahetuses:

Manificat on taas ülejäänud grupiga õhuvahe sisse teinud. Vajutavad ka Norra ja USA.

Teise vahetuse lõpus püütakse prantslane peaaegu kinni. Eesti on üheksas, kaotust 6,6 sekundit.

Tundub, et prantslastel on kindel taktika ees kõvasti tempot teha. Ka teise vahetuse sõitja Jouve vajutab hirmsasti ning ülejäänud meestega on vahe juba päris arvestatav, ehk seitse-kaheksa sekundit.

Prantslane Manificat on nüüd ringi lõpus teistega vahe sisse teinud. Kilp tuleb vahetusse kümnendana, vahe viis sekundit. Kilp hoidis Eestit kenasti pundis, aga teatevahetus läks nüüd pisut selle nahka, et hiinlane jäi meie mehele ette.

Kui eelmises sõidus läks alguses tempot tegema korealane, siis seekord on esikohal hiinlane!

Läks!

Eesti esimeses vahetuses on Marko Kilp, teises Karel Tammjärv.

Eesti rivaalideks on Norra, Šveits, Itaalia, Prantsusmaa, Kasahstan, USA, Kanada, Bulgaaria, Poola, Ukraina, Slovakkia, Austraalia ja Hiina.

Türgi on ka nüüd viimasena kohal ja hakkame vaatama järgmist sõitu!

Lõuna-Korea tuli lõpuks 13. ja kaotas OAR-ile 1.58.

Eestil on vaja sihtida aega 17. minuti algusesse ehk näiteks kiiremini kui 16.08.78, mille sõitis välja viiendana lõpetanud Tšehhi.

6. Suurbritannia +32 sekundit, 7. Valgevene +33 sekundit ja 8. Austria +45 sekundit. Teistel enam varianti pole, aga väga suurt võimalust ei näe ka neil.

Saksamaa ja Soome kaotavad paar sekundit ning Tšehhi kaotab viiendana 10 sekundit.

OAR ja Rootsi lähevad kohtadega edasi!

Bolšunov annab kuuma ja on terve vahetuse jälle vedanud. Halfvarsson ripub vapralt sabas ja Tšehhil on natuke raske.

Viimane vahetus läheb ja viisik on koos. 11 sekundit kaotab Valgevene, 13 Austria ja 15 Suurbritannia.

Austria jäi maha, aga Tšehhi ja Martin Jaks püüdis nad kinni!

Tritscher ja Austria on sellest ülejäänud nelikust nüüd maha jäänud.

Kuues-seitsmes on Tšehhi ja Valgevene, nad kaotavad juba üle seitsme sekundi.

Nii, nüüd on viisik eraldunud. OAR, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Austria.

Rootsi ja OAR ikka veavad ja taas hoitakse mõne sekundi pikkust vahet. Üheksa meeskonda on eest ära ja neljas vahetus läks rajale.

Rivi on pikk, aga kedagi suurt maha ei saa arvata veel.

Rootsi ja Austria paari sekundi pikkuse vahe sisse sõitnud.

Sloveenid sidusid endale korraliku umbsõlme peale ja vahetus läks neil nässu.

Rootsi tuleb ikkagi esimesena ja Korea teisena, aga vägev värk ikkagi.

Tegemist on siiski tugevate Norra sugemetega 2016. aastast noorte olümpiavõitjaga.

Mida, mida? Stardinumbriga 27 on hr Kim Lõuna-Koreast gruppi vedama läinud!

Läks!

Venelastel Spitsov-Bolšunov, Rootsil Hellner-Halfvarsson, Soomel Jylhäe-Hakola.

Starti lähevad praegu OAR, Rootsi, Suurbritannia, Soome, Saksamaa, Tšehhi, Valgevene, Austria, Türgi, Rumeenia, Hispaania, Sloveenia, Lõuna-Korea ja Leedu.

Aga nüüd siis meeste sõit, kokku lausa 28 meeskonda. Eesti teises sõidus, aga praegu keskendugem esimesele.

Finaalis seega: Norra, Šveits, Sloveenia, Saksamaa, USA, Rootsi, OAR, Soome, Poola, Prantsusmaa.

Esimesest poolfinaalist said ajaga edasi Sloveenia ja Saksamaa, teisest OAR, Soome, Poola ning Prantsusmaa.

Siit võivad minna isegi kuus naiskonda edasi.

Isegi Poola viiendana tuli Norra masti ajaga.

Norrale pandi kümne sekundiga!

Nilsson ei jäta midagi juhuse hooleks ja tahab igaks juhuks ikkagi kahe hulka tulla.

Pärmäkoski on tõstnud Soome neljandaks.

Esimesed kolm naiskonda on kindlasti finaalis ning sellest järgmisest nelikust on ka ikka mõnel naiskonnal kindlasti võimalus.

Prantsusmaa viies, Laukkanen ja Soome kuues, Itaalia seitsmes ja Kanada on maha jäänud.

Justyna toob Poola neljandana ja ollakse juba kümme sekundit maas.

Belorukova sai nüüd oma tahtmise. USA, OAR ja Rootsi on eest ära, teised on maas.

OAR vajutab ning Kanada-Itaalia on lõpust maha jäänud.

Sisuliselt on ikka veel kaheksa naiskonda koos, aga viimased tulevad väikse õhuvahega. Tempo on kõva.

Sisuliselt sõidetakse sama kiiresti kui Norra ehk siin on päris mitmel naiskonnal võimalus ajaga edasi saada.

Diggins ja USA on nüüd väikse vahe Rootsi ees sisse saanud.

Nilsson on kohe Rootsi sealt tagant kolmandaks tõstnud.

Esineliku järel on nüüd kolmandas vahetuses pooleteise sekundi pikkune vahe ja Rootsi jääb sinna teise poolde!

OAR on vedama hakanud, grupp on pikaks venitatud ja Kalla on alles seitsmendal kohal.

Jätkuvalt kaheksa naiskonda koos ja Norra ajale kaotatakse nelja sekundiga.

Kaheksa naiskonda on veel koos ja Itaalia ka ilusti kohal. Björgeni ajale kaotatakse nelja sekundiga, teistele kahega.

Elisa Brocard Itaaliast käis korra juba pikali.

Poolat ja Justyna Kowalczykit ei tasu ka kunagi maha kanda, aga tema partneriks täna Sylwia Jaskowiec.

Ja anti start!

Rootsil on stardis kaks olümpiavõitjat ehk Charlotte Kalla ja Stina Nilsson. Soome on end veidi ehtinud võõraste sulgedega, kui Krista Pärmäkoski kõrval on rajal laskesuusataja Mari Laukkanen.

Aga teine sõit. Stardis on Rootsi, Soome, USA, OAR, Itaalia, Prantsusmaa, Poola, Ukraina, Hiina ja Kanada.

Austria on seitsmes, Valgevene kaheksas, Slovakkia üheksas, Kasahstan kümnes ja Lõuna-Korea viimane.

Austraalia kaotab kuuendana juba 47 sekundit, selle ajaga ilmselt võimalust pole.

Norra on võitjana kohal ning van der Graaff lükkas jala 9 sajandiku võrra varem üle joone. Neljas on Saksamaa ja viies Tšehhi.

Van der Graaff või Lampic?

Šveits ja Sloveenia peavad nüüd jagama välja otsepääsu finaali, kolmas koht jääb aegu ootama, aga saavad ka ikkagi end üsna kindlalt tunda.

Aga Tšehhi ja Saksamaa kaotavad Norrale juba üle 20 sekundi!

Björgeni jaoks on poolfinaal läbi, teine-kolmas endiselt Šveits ja Sloveenia ja nad on ikka koos.

Viiendad vahetused rajal!

Teine-kolmas endiselt Sloveenia ja Šveits.

Saksamaa on neljas ja Tšehhist ees kolm sekundit, aga Austraalia kaotab neile juba omakorda seitse sekundit.

Norra ja teise koha vahe on juba koguni seits e sekundit.

Saksamaa teine vahetus Sandra Ringwald proovib kangesti enda naiskonda teise koha konkurentsi tagasi vedada, aga vahe on siiski veel paar sekundit.

Björgen on siiski kindel liider, aga nüüd on Norra järel duo teistest eraldunud! Sloveenia ja Šveitsi järel on enam kui viis sekundit Tšehhi, Austraalia ja Saksamaani. Siis on taas pikem vahe.

Šveits on gruppi vedamas ja vahe Björgeniga on veidi vähenenud.

Teine vahetus läbi: Šveits, Sloveenia, Saksamaa kaotavad Norrale vähem kui kolm sekundit ja siis tuleb omakorda kahesekundiline vahe järgmistega.

Falla on vahet isegi kasvatanud, aga ülejäänud naiskonnad on põhimõtteliselt koos. Maha on jäänud vaid Kasahstan, Valgevene ja Lõuna-Korea.

Sloveenia tuleb teisena ja jääb Björgenist maha kaks sekundit.

Ja Björgen on juba vahega eest ära sõitnud. Eks ole peaaegu kaks minutit sõidetud ka juba.

Start!

Siin lähevad starti Norra, Saksamaa, Šveits, Austria, Sloveenia, Tšehhi, Kasahstan, Valgevene, Austraalia, Lõuna-Korea ja Slovakkia. Norral on esimeses vahetuses Marit Björgen ja teises Maiken Caspersen Falla.

Tervitused! Esimese poolfinaali naised marsivad starti.