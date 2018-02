FOTOD | Delfi käis Pyeongchangis WADA presidendi käest Šmigun-Vähi juhtumi kohta aru pärimas

Päev enne Pyeongchangi olümpiamängude avatseremooniat korraldati võistluspaiga peapressikeskuses Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri WADA pressikonverents. Esmalt tutvusti WADA poolt tehtavat tööd ning lubati, et puhtad sportlased ei pea millegi pärast muretsema ning nende poolt tehakse kõik, et atleedid võistleksid olümpiaareenil võrdsetel alustel.

Tutvustusele järgnenud küsimustevoorus oli kohale tulnud ajakirjanikel võimalik uurida põhjalikumalt just neid huvitavaid teemasid.

Kui venelasi huvitas loomulikult nende sportlaste saatus, Reuters oli silma peale pannud jalgpallimaailmas tehtavatele dopingukontrollidele ja Saksamaa telekanal ARD uuris võimalike positiivsete dopinguproovide kohta, mis lähiajal võivad välja tulla, siis Delfi tahtis teada, kas kunagi kuuleme läbi WADA lähemalt ka Kristina Šmigun-Vähi juhtumi kohta 2006. aasta Torino mängudelt.

WADA president sir Craig Reedie suunas Delfi küsimuse edasi WADA peadirektorile Olivier Nigglile.

“WADA ei olnud viimati aset leidnud kohtuvaidluses osapooleks. Seega ei saa me antud küsimuses kommentaare jagada,“ põhjendas Niggli, et nemad ei saa Šmigun-Vähi juhtumi kohta midagi öelda ning nad ei tea, kas seda ka kunagi teha saavad.

Meenutus juhtumist:

Veebruaris 2014, päev enne Sotši mängude avapidu ilmus Venemaa portaalis VES Sport uudis, et Eesti olümpiavõitjalt Torinos võetud proov osutus järelkontrollis positiivseks. Peagi saatis Šmigun-Vähi välja avalduse, et tema proovist ei leitud dopingut, vaid molekule, mille kaudu on tuletatud kahtlustus keelatud aine kasutamisest.

Mullu detsembri keskpaigas teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK, et kõik Torino olümpiamängude dopinguproovid osutusid järelkontrollis puhtaks.

4318 päeva pärast seda, kui Šmigun-Vähi sai Torinos kaela teise kulla, saabus ROK-i kodulehele lühike teade: „Kinnitame, et kõikide 2006. aastal Torino olümpiamängudel võetud dopinguproovide järelkontroll on lõppenud ja selle käigus ei ilmnenud ühtki positiivset dopinguproovi. Mingeid käimasolevaid menetlusi pole ja järelkontroll on lõppenud.”

Ühtegi konkreetsemat kommentaari vahepealse aja ja vaidluste kohta ei ole seejärel keegi aga jaganud. Selgust ei toonud nüüd ka WADA president sir Craig Reedie ja peadirektor Olivier Niggli.