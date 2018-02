FOTOD | 22-aastane rootslanna võitis laskesuusa tavadistantsil üllatuskulla, Talihärma sõidu rikkusid kolm möödalasku

Kahel esimesel olümpiavõistlusel 30 sekka mahtunud Johanna Talihärm sai kolme trahviga 50. koha. Esimeses tiirus jättis Talihärm püsti ühe, teises kaks märki. Kaks viimast tiiru läbis ta eksimatult.

Tulemused:

1. Öberg (Rootsi; 0+0+0+0) 41.07,2

2. Kuzmina (Slovakkia; 0+1+1+0) +24,7

3. Dahlmeier (Saksamaa; 1+0+0+0) +41,2

4. Preuss (Saksamaa; 0+0+0+0) +59,7

5. Fialkova (Slovakkia; 1+0+0+0) +1.02,3

6. Hojnisz (Poola; 0+1+0+0) +1.54,8

...

50. Talihärm (Eesti; 1+2+0+0) +5.36,8

OM: Naiste laskesuusatamise tavadistants

https://twitter.com/Passion__Sport/status/964072792655310849

Lõppseis:

50. koht on see, mis Talihärmale täna jääb.

Puhta sõiduaja osas kaotas Talihärm täna Kuzminale +3.39,0, millega oli vastavas arvestuses 54.

Neljanda tiiru järel on Talihärm 52. - sealt on kõik naised nüüd läbi tulnud. Finišis on ta hetkel 49.

Stardis oli 87 naist, seega läheb lõpliku finišijärjestuse ja Talihärma koha selgumiseni veel aega. Seda võib aga küll päris kindlalt öelda, et eestlanna endale kohta ühisstardis ei lunastanud.

Dahlmeier finišis pronksise ajaga - kaotust Öbergile 41,2 sekundit.

Preuss finišis - kaotust Öbergile 59,7 sekundit ja hetkel kolmandaks. Paulina Fialkova lükkab ta medalikohalt vaid kolme sekundiga välja.

Dahlmeier on vaheajapunktis juba Kuzminast maha jäänud, aga edu Preussi ees on suurenenud. Kahe kulla kõrvale tuleb talle täna siit pronks.

Talihärm on finišis 40 seast välja kukkunud ning hoiab praegu 41. kohta. Mitu tugevat sõitjat on veel tulemas.

Hanna Öberg võtab samal ajal juba finišis õnnitlusi vastu. Siit tuleb šokk-olümpiavõit!

Aga ilmselt pronksile. Öbergi (+31,2) enam ei püüa, Kuzmina vastu (-3,9) ta vaevalt saab - aga Preussi ees on Dahlmeieri edu enne viimast ringi seitse sekundit, mis peaks tema jaoks olema igati turvaline edu.

Kõik tulevad alla! Dahlmeier tuleb medalile!

Hetkel hoiab finišis kolmandat kohta slovakitar Fialkova, keda Preuss edestab enne viimast ringi 21 sekundiga. Kas tuleb siit pronks või suudab Dahlmeier hoopis ise end esikolmikusse murda?

Dahlmeier viimases tiirus. Otsustavad hetked!

Ja sakslanna Preuss paneb samuti kõik puhtalt! Temal on medal täiesti võimalik!

Nelja tiiru järel tuleb teine nulliga laskja - Sloveenia esindaja Urška Poje! Puhas laskmine viib ta enne viimast ringi kuuendaks.

Gunnar Leheste: Talihärm kurdab kolme olümpiastardi järel vaimse väsimuse üle. Kas siis Eesti koondis mõnda vaimutohtrit kaasa ei võtnud?

Wierer eksib neljandas tiirus! Võimalik medal sinna läks...

Hetkeseis kolme tiiru järel. Talihärm hoiab seal praegu 61. kohta.

Dahlmeier kolmandas tiirus puhtalt! Kaotust Öbergile 32 sekundit. Seda on nüüd sakslannal võimalik kuue kilomeetri jooksul tagasi teha.

Ühe trahvi lasknud Dorothea Wierer läheb kolmanda tiiru järel kolmandaks. Nüüd ootame kolmandasse tiiru Dahlmeierit.

https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=209895

Dahlmeier tuleb teisest tiirust puhtalt läbi. Öbergile ei saa veel kulda kaela riputada!

Täna ei ole Talihärma sõiduvorm paraku kõige parem olnud. Puhta sõiduga kaotust rootslannale 15 km peale üle kahe ja poole minuti.

Talihärm finišis - 15. koht, kaotust kolme trahvi juures Öbergile +5.36,8.

Peagi on finišisse oodata ka Johanna Talihärma.

Hanna Öberg tuleb finišisse ning läheb Kuzmina ees liidriks! 24,7 sekundit edu! Kas see oli olümpiavõitja finiš?

Kaisa Mäkäräinen suudab viimases tiirus lõpuks nulliga lasta, aga kolm trahviminutit jätavad ta tõeliselt suurest mängust välja.

Hetkeseis neljanda tiiru järel:

Vahepeal on Laura Dahlmeier esimeses tiirus korra eksinud. Kaotust Kuzminale +1.14,5.

Talihärm läheb viimase tiiru järel 14. kohale. Kaotust Öbergile +5.08,4.

Tuleb puhtalt! Hea töö, Johanna!

Nüüd jõuab viimasesse tiiru Johanna Talihärm. Kaotust 4.58,8. Nüüd tuleb taas puhtalt lasta!

Hanna Öberg viimases tiirus. Kõik puhtalt! Rootslanna on üllatuskulla lävel! Foto: AFP/Scanpix

Kuzmina finišis - 41.31,9, kahe eksimusega. Kõva sõit!

Esimeses tiirus läheb samal ajal teisele kohale nulliga lasknud Dorothea Wierer.

Mäkäräinen eksib ka kolmandas tiirus ühe korra ja tema medalilootused on kustunud.

Hetkeseis pärast kolmandat tiiru:

Alles nüüd saab stardi suursoosik Laura Dahlmeier.

Samal ajal laseb ka kolmandas tiirus puhtalt rootslanna Hanna Öberg, kes on seni nulliga ning läheb seal liidriks. Talihärm on 17., kaotust Öbergile 4.25,4.

Talihärm laseb kolmandas tiirus puhtalt! Foto: AFP/Scanpix

Samal ajal jõuab Talihärm kolmandasse tiiru. Esi40 oleks veel teoreetiliselt võimalik, aga selleks lihtsalt ei tohi järgmise 10 lasu jooksul ühtegi eksimust teha.

Kuzmina viimane tiir. Kas tuleb medal?

Puhtad paberid! Kuzmina läheb neljast tiirust läbi kokku kahe trahviga ning on täna medalinõudleja! Foto: Reuters/Scanpix

Kaisa Mäkäräinen eksib jälle tiiru viimasel lasul! Kahe trahviga on tema medalilootused kahanenud päris õrnaks.

Domratševa läbib ka teise tiiru puhtalt ning läheb omakorda kahe tiiru järel liidriks.

Poolatar Weronika Nowakowska on kolm tiiru nulliga läbinud ning läheb Kuzmina ees seal liidriks!

24 naise seas 21. kohale - kaotust puhtalt lasknud ja liidriks läinud rootslannale Öbergile 4.05,9.

Johanna teeb paraku kaks möödalasku. See teeb nüüd eestlanna olukorra väga-väga raskeks...

Talihärm teises tiirus. Kaotust 2.46,5. Tuleb puhtalt lasta!

Üks eksimus Kuzminale - kokku seega kaks möödalasku! Medal on veel kindlasti õhus, aga kaks eksimust annavad konkurentidele kindlasti võimalused.

Kuzmina kolmandas tiirus. Suured hetked.

Kaotust Kuzminale seega 1.19.

Mäkäräinen laseb esimeses tiirus viimase märgi mööda!

Darja Domratševa läbib esimese tiiru puhtalt! Kaotust Kuzminale on aga juba 25,8 sekundit kogunenud.

Pärast avatiiru läheb Johanna kaotusega 1.52,7 15. kohale. Kuzmina eksis vahepeal teises tiirus ühe korra.

Üks eksimus tuleb sisse, neli märki tulevad alla. Kahju - aga midagi pole veel kaotatud.

Johanna Talihärm esimeses tiirus! Tiiru tulles kolme kilomeetri peale kaotust Kuzminale 37,3 sekundit.

Olsbu teises tiirus samuti üks eksimus. Kahest tiirust juba kaks eksimust tähendab, et medalimäng läheb tema jaoks täna pigem ebatõenäoliseks.

Rajale läheb Kaisa Mäkäräinen!

Talihärm tuleb 1,6 km vaheajapunktist läbi rahulikult - kaotust Kuzminale 19 sekundit, kohaks 22 naise seas 15. Tähtis on tiirus märgid maha saada.

Talihärm on rajal Kuzminaga kokku sattunud. Äkki jõuab eestlanna sammu pidada?

Kuzmina läheb samuti nulliga minema ja liidriks. Samal ajal on ka Talihärm rajale läinud.

Otepääl treeniv kasahh Olga Poltoranina läbib esimese tiiru puhtalt, norralanna Olsbu aga ühe korra eksib.

1,6 km vaheajapunktis läheb liidriks Slovakkiat esindav Anastassia Kuzmina, kelle edu teiste ees on juba üle viie sekundi.

Esimene sõitja on rajale läinud!

Trahviringe teadupoolest tavadistantsil ei sõideta - iga möödalask tähendab üheminutilist karistust.

Naised sõidavad täna viis kolmekilomeetrist ringi ning lasevad nende vahel neli korda tiirus: lamades-püsti-lamades-püsti.

Johanna Talihärm läheb täna rajale 22.-na, meie aja järgi kell 10.26.

Ilm on täna "tavatult" ilus ning keerutavad tuuled ei tohiks sportlasi segada.https://twitter.com/IBU_WC/status/964026139780894720

Stardinimekiri:https://twitter.com/IBU_WC/status/963972313363267584

Tere hommikust! Naiste tavadistants algab juba poole tunni pärast. Meie jaoks on mõistagi peaküsimuseks, kas Johanna Talihärm suudab taas hea sõidu teha - ideaalse õnnestumise korral peaks olema igati tehtav ja ühisstarti jõudmine. Praegune ühisstarti kvalifitseerunute hetkeseis on järgmine: