FOTOD | 17-aastase Põhja-Korea lühirajauisutaja olümpiadebüüt sai kiire ja piinliku lõpu

17-aastase Kwang Bom Jongi ametlikus biograafias on kirjas, et ta alustas oma lemmikalaga juba poisikeseeas, teeb igapäevaselt trenni ülikooli juures ning on "loomulik talent". Pyeongchangi olümpiajääl polnud tema talendist aga haisugi.

Lühirajauisutamise 500 meetri distantsil jõudis põhjakorealane stardipaugu kõlades teha vaid mõned sammud, kui ta näoli jääle prantsatas. Ning nagu see veel tema debüüdile piisavalt dramaatiline lõpp poleks olnud, üritas ta püsti tõustes käega Jaapani konkurendi uisust haarata - trikk, mis halvimal juhul võib lõppeda sõrmedest ilma jäämisega. Korraldajad andsid noormehele uue võimaluse. Kümneid tribüünile tööd tegema tulnud Põhja-Korea ergutuskoori tüdrukuid ei saanud ju niisama lihtsalt hotelli tagasi lasta! Anti kordustart, kuid ka teisel katsel põrkas ta kokku jaapanlase Ryosuke Sakazumega ning kukkus taas. Püsti tõustes läbis ta neli ja pool ringi omas tempos. Ajakirjanikud üritasid Jongilt hiljem kommentaari saada, kuid noormees pööras neist möödudes pea ära, kirjutab USA Today. Põhja-Korea oli lühirajauisutamises esindatud kahe mehega. 10. veebruaril tegi oma etteaste 1500 meetris Un Song Choe, kes sai oma eelsõidus viimase kuuenda koha, kuid püsis erinevalt Jongist kuni lõpuni konkurentsis.