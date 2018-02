FOTOD | 16 aastat põuda sai Norra jaoks läbi. Eestilt korralik sõit, aga peaeesmärk jäi täitmata

Esimese kahe vahetuse järel sõitis teiste eest ära OAR (olümpiaatleedid Venemaalt), kuid suusavahetusega sõidus olümpiavõitjaks kroonitud Simen Hegstad Krüger tõi Norra tagasi kullamängu ning sprindiolümpiavõitja Johannes Hösflot Klaebo tegi viimasel ringil Denis Spitsovile kindlalt ära.

Eesti avavahetust sõitnud Andreas Veerpalu vahetas 14 meeskonna konkurentsis 13. positsioonil, Algo Kärb hoidis kohta ning Karel Tammjärv tõstis Eesti positsiooni võrra. Kuigi Raido Ränkel sai rajale minna sisuliselt koos Šveitsiga ja vaheaegades olime kohati ka 11. positsioonil, siis lõpuks lõpetas Eesti ikkagi esitosina.

Tulemused: 1. Norra, 2. OAR (+9,4), 3. Prantsusmaa (+36,9), 4. Soome (1.40,5), 5. Rootsi (2.05,6), 6. Saksamaa (2.08,2)... 12. Eesti (5.16,8).

Austria kaotas lõpuks võitjale 6.08.0 ja USA 9.24.2.

Karel Tammjärve kommentaar: "Ühe mehe püüdsin kinni ja teise peaaegu kinni. Andsin, mis anda oli, tegin oma maksimumi. Kümnes koht, mille eesmärgiks seadsime oli ühest küljest realistlik, aga teisest küljest paras pähkel. Seekord ei õnnestunud."

Furger tuli 11. positsioonile finišisse ja Ränkel tõi Eesti koju 12. kohal, kaotust Norrale 5.16,8.

Meie sihiks olnud kümnenda koha korjas Tšehhi.

Itaalia seitsmes, Kasahstan kaheksas, Kanada üheksas.

Halfvarsson tõstis Rootsi viiendaks ja Saksamaa on kuues. Kuhu on langenud Itaalia?

Soome tuli neljandana finišisse, kaotust Norrale 1.40.5

Norra kuld, OAR hõbe ja Prantsusmaa pronks!

Klaebo on juba pika vahega ees, asjad on otsustatud.

Eesti on jätkuvalt Šveitsiga koos ja 11.-12. koht meile siit tuleb.

Spitsov üritas, aga Klaebo läks! Norra on kullas kinni!

Nüüd on Backscheider maha jäänud, aga Spitsov ja Klaebo passivad veel.

Viimane ring algas ja Prantsusmaa näitab väsimuse märke, aga maha ei jää.

Klaebol on suurepärased suusad ja väikse vahe sai ta Backscheideriga sisse, aga eest ära siiski ei läinud. Spitsov kaotab oma seitse-kaheksa sekundit.

Spitsov sai esimesed kaks meest kätte!

Ränkel on Roman Furgeri kätte saanud ja kümnes koht on minuti kaugusel. 11. positsioon on ilmselt maksimum.

Algo Kärp pärast sõitu: "Võitlesin täna kõigega. Enesetunne oli hea, aga ei saanud kuidagi suuski tööle. Pidamine ja libisemine olid kesised. Jäin laskumistel maha ja tõmbasin tõusudel järele. Aga lõpuks enam ei jõudnud tõmmata. Siis pingutasin nii palju, et saaks Karelile mõistlikus olukorras teate edasi anda."

Prantsusmaa ja Norra tulevad esimeselt ringilt endiselt koos ja Spitsov kaotab neile 11,6 sekundit.

Eesti vahetas 12. kohal ja taga Šveitsist vaid viis sekundit, Austria on maha jäänud juba ligi 20 sekundit.

Soome vahetas 58,6 sekundit hiljem ja Itaalia 1.16.

Norra ja Prantsusmaa vahetavad koos ja OAR-iga tehti sisse 16 sekundiline vahe.

Salvadori kaotas 1,67 kilomeetriga Norrale 50 sekundit! Heikkinen tõstab kohe Soome neljandaks.

Norra ja Austria said nüüd Tšervotkinist lahti, vahe 5 sekundit.

Tammjärv püüdis Austria kinni ja oleme tõusnud 12. kohale! Eesti ja Austria liiguvad koos.

Krüger ja Parisse ründavad, Tšervotkin tuleb kaasa ja Salvadori jäi.

Teise vahetuse viie kilomeetri pealt vaheajad: Tammjärv liigub endiselt Tšervotkinist natuke kiiremini, aga Austria endiselt kümne sekundi kaugusel. Praktiliselt identsed vahed. Viimasel kohal olev USA kaotab eestlastele juba 2 minutit.

Ja OAR on kätte saadud. Esinelik on koos!

Rääkimata Norrast-Prantsusmaast-Itaaliast on ka Tammjärv sekundi võrra Tšervotkinist kiiremini liikunud.

Ihaldatud kümnendast kohast lahutab Eestit praegu poolteist minutit ja kohaks endiselt 13. Austria on 12 sekundi kaugusel.

Vahetuses kaotas Norra üle 30 sekundi, esimese ringi järel on Krüger vedanud selle kolmiku 15 sekundi peale. Heikkinen kaotab Tšervotkinile 48 sekundit.

Avavahetuse sõitja Andreas Veerpalu kommentaar: "Alguses oli raske ja ma sain haamri. Aga siis läks teistel samuti raskeks ja mul tekkis motivatsioon neid püüda. Üritasin lõpuni pingutada, et Algo saaks koos teistega rajale minna. Enam-vähem õnnestus. Meie eesmärk on saada vähemalt kümnes koht."

Tšervotkin tuleb nüüd kolmikule selg ees vastu, vahet veel järel 20 sekundit.

Eesti on endiselt 13. kohal ja meil on rajal nüüd Karel Tammjärv.

Cologna vahetas 11. kohal, kaotust Bolšunovile 2.20. Austria 3.12 ja Eesti 3.27 hiljem.

Kõva vahetuse teinud Niskanen vahetas venelastest hiljem 53,9 sekundit ja Soomel on nüüd rajal Heikkinen.

Tšervotkin, Salvadori, Parisse ja Krüger.

Olümpiaatleedid Venemaalt vahetavad esimesena, Itaalia teisena ja kaotust 24,5 sekundit. Prantsusmaa kaotab 28 sekundit ja Norra 32,1.

Ja Kärbil on raske hakanud. 8,27 peal on Austria eestlase eest kümne sekundi kaugusele liikunud.

Pool ringi enne teise vahetuse lõppu on De Fabiani Manificat' ja Sundby eest ära läinud ning vahe on Bolšunoviga vähendatud 30 sekundi peale. Venelasel on raske hakanud?

Austria ja Eesti kaotavad 11. kohale natuke üle 30 sekundi, aga ameeriklasi edestatakse ligi 45 sekundit.

Kaks ringi kolmest on sõidetud ja Bolšunov on vahe kasvatanud 40 sekundi peale. See nelik peab hakkama varsti selja taha vaatama, sest üksinda tulnud soomlane Iivo Niskanen on nendega vähendanud vahe 25 sekundini.

Šveits on nüüd teise vahetuse poole maa peal kindlalt 11. kohal, Austria ja Eesti kaotavad 20 sekundit, aga edestavad omakorda USA-d 20 sekundiga.

Mida teeb Bolšunov? Vahe on juba 36 sekundit ja isegi Sundby ei suuda mitte midagi teha...

3,3 kilomeetri peal on Cologna tõstnud Šveitsi 11. kohale, aga kõik neli viimast koondist sõidavad praegu koos.

Aga Bolšunov on selle neliku eest lausa 25 sekundi kaugusele libisenud!

11. kohal olevale USA-le kaotab Eesti seitse sekundit ja liigume praegu 12. kohal ja oleme koos Austriaga. Šveits kaotab Kärbile 14 sekundit.

Algo Kärbilt väga positiivne algus. Kuigi Cologna on temale lähenenud, siis Eesti on tõusnud 12. kohale.

Poole ringi peal kaotab Kasahstan venelastele 13 sekundit ja kolmik 17 sekundit.

Bolšunov pani pärast vahetuse saamist kohe kasahhide eest minema ja on üksinda eest ära, Sundby on Itaalia-Prantsusmaa kätte saanud ja varsti püütakse kolmekesi ilmselt kinni ka Kasahstan.

Veerpalu kaotas lõpuks 1.36, aga pole viimane, Šveits sai rämeda haamri ja kaotab üle kahe minuti!

Rootsi kaotab kuuendana 36,9 sekundit ja Soome seitsmendana juba üle minuti.

Itaalia-Prantsusmaa kümne sekundi kaugusel kolmanda-neljandana ja Norra vahetas lausa 18 sekundit hiljem.

"Meie mees" Poltoranin vahetab esimesena, Larkin teisena ja nende järel tuleb kümnesekundiline vahe.

Samas Austria on Eestist vaid kümne sekundi kaugusel ja Šveits nelja. Veerpalu on suutnud oma tempot paremini hoida, kui nemad!

8,3 kilomeetri peal kaotab Rootsi juba 13 sekundit, aga Veerpalu 1.18.

Esikuuik on jäänud viieliikmeliseks, sest rootslane Jens Burman on maha jäänud.

Kahe ringi järel kaotab Eesti Norrale juba 40 sekundit.

Ees on läinud vajutamiseks ja veidi pikema vahega on nüüd eest ära Tönseth, Poltoranin, Rastelli, Gaillard, Burman ja Larkov. Saksamaa kaotab viis sekundit ja järgmised juba kümme.

Tõele au andes, siis on kõik 13 teist koondist tasemelt meist ikkagi natuke üle ja ükskõik kelle alistamine oleks tore, aga loodame maksimumeesmärgiks võiks ikkagi pidada esikümmet. Praegu seda paraku ei paista.

Poole maa peal on kuus meeskonda teistest väikse vahega eraldunud, aga Veerpaluga on vahe 19,1 sekundit.

Ja nüüd on Veerpalu pealt taas vahe. Grimass näol ta teistest mõni sekund tagapool liigub.

Aga Veerpalu sai kohe ilusti grupisaba tagasi kätte. Kõik on endiselt koos

Esimene ring hakkab läbi saama, Tönseth veab ja viimasena tulev Veerpalu kaotab eelviimasele 1,7 sekundit.

Itaalia veab ja Eesti on praegu viimasel kohal, aga kogu grupp on veel täiesti koos.

Viimased kolm olümpiat hävinud Norra ankrumees on Johannes Hösflot Klaebo, kas ta suudab lõpuks nukra seeria murda? Eks näis.

START ON ANTUD!

Tere hommikust! Mõni minut on veel stardini aega, aga peagi läheb sõiduks. Meeste teatesõit on vaieldamatult olnud läbi aja üks põnevamaid murdmaadistantse.