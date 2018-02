FOTO | Olümpial otsustas medalite saatuse 0,002 sekundit!

Kahe sportlase vahe oli nii väike, et isegi fotofinišilt on pea võimatu aru saada, et kumb uisutajatest võidab hõbeda ja kellele jääb pronks. Seekord jäi peale aga kanadalane. Kulla võitis Hollandi kiiruisutaja Sven Kramer.

Harukordsest situatsioonist postitas pildi Twitterisse ka BBC.

Look how close that was!



We have a new leader in the men's 5000m speed skating final.



Over to you, Sven Kramer.



⛸👉 https://t.co/glltP1xKfd #Pyeongchang2018 pic.twitter.com/9WWzG78mNq