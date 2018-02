FOTO | Eesti sünnipäeva tähistatakse ka Pyeongchangis: olümpiamaskott kannab sini-must-valget!

Eesti 100 sünnipäevahommik pakkus olümpiakülas üllatuse. Olümpia maskott valge tiiger Soohorang oli selga saanud sini-must-valge rüü. Kutsusime tiigripoisi ka tuppa ja maitsesime üheskoos Eesti seemnetega leiba ja šokolaadi komme. Pidupäev on alanud! #paljuõnneeesti #ev100 #terveeestieest

A post shared by Eesti Olümpiakomitee (@olympiafann) on Feb 23, 2018 at 6:38pm PST