ERRi spordiuudiste juht Rivo Saarna: olen hämmingus. Oleme kõigist reeglitest kinni pidanud

ERRi spordiuudiste juhi Rivo Saarna sõnul tuli tänane uudis rahvusringhäälingu ajakirjanike Pyeongchangi olümpialt väljaviskamisest suure üllatusena.

Saarna rõhutas, et tal ei ole aimugi, miks Rahvusvaheline Olümpiakomitee ERRi karistada otsustas. Viimane ROKi-poolne nõudmine tuli kaks päeva tagasi ning oli seotud spordiuudistes ETV logo olümpiamaterjali peal näitamisega.

"Meil oli 22. veebruaril kohapeal ROKi meediateenistusega koosolek. Ainus teema, mis oli probleemina üleval, oligi seesama ETV logo näitamine uudistes olümpiamaterjali peal," selgitas Saarna. "ROKi poolt oli sõnum, et kas te ei kasuta olümpiamaterjali või ei näita selle peal ETV logo. Kaalusime, mida me teeme – see on pretsedent. Tuli otsustada, kas loobume olümpiamaterjalist või logost. Otsustasime, et teeme erandi ja võtame logo maha. Pärast seda oleme väga korrektselt täitnud kõike, milles ROKiga kokku lepiti ja mida nad meilt nõudsid."

Saarna sõnul tuli karistus suure üllatusena. "Oleme hämmingus, sest oleme korrektselt pidanud kinni kõigist reeglitest."

ERR Spordi juht selgitas üle ka ühte varasemat puhkenud skandaali, mis oli seotud ametlikus meediaalas president Kersti Kaljulaidiga tehtud intervjuud.

"Tahaksin rõhutada, et meil oli tegelikult olemas luba teha intervjuud meediakeskuses - kohapealsed kooskõlastused olid olemas. See info, et me ei oleks pidanud seal intervjuud tegema, tuli hiljem ja oli seotud Eesti Meedia kaebusega. Selle peale öeldigi meile, et tegelikult ei oleks me tohtinud seda teha. Sel hetkel, kui me intervjuud tegime, oli meil selleks luba olemas."