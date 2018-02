ERR visati olümpialt välja! Rahvusvaheline Olümpiakomitee tühistas ERR-i ajakirjanike akrediteeringud

Ööl vastu laupäeva tühistas Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) meediateenistus Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) akrediteeringud Pyeongchangi olümpial.

ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna ütles ERR-i portaalile, et infot on napilt. "Kontaktnumbril vastab automaatvastaja. E-kirjadele ROK-i meediateenistus seni reageerinud ei ole."

Saarna ütles, et 22. veebruaril toimus olümpiamängude meediakeskuses ROK-i meediateenistuse ja ERR-i ajakirjanike kohtumine, kus ROK nõudis ETV kanali ID eemaldamist ekraanilt ajaks, kui uudistesaates näidatakse olümpiapilti.

"Muid etteheiteid või nõudmisi ROK-il ei olnud. Olime selle tingimusega nõus, lähtusime vaatajahuvist ning asjaolust, et avalik-õigusliku ning vabalevi kanalina lasub ERR-il kohustus informeerida olulistest sündmustest võimalikult laia auditooriumit," rääkis Saarna.

"Meie kohus on seda etteantud raamides teha nii hästi ja ulatuslikult kui võimalik, ka juhul kui sellega kaasneb nõue eemaldada uudistesaatelt meie kanali ID ehk logo," lisas ta.

Saarna hinnangul on rahvusringhääling ROK-i nõudmistest kinni pidanud.

"Seda kummalisem oli täna öösel saabunud teade akrediteeringute tühistamisest. Ootame täiendavaid selgitusi ROK-i poolt. Seni ROK konkreetsele põhjusele viidanud ei ole," täpsustas ta.

Kui tavalisel puhul teeb meediatsooni sisenedes ajakirjaniku kaelakaart piiksu ning annab korraldajatele märku, et tegu on akrediteeritud isikuga, siis alates tänasest käivitab ERR-i reporteritel kaelakaart väidetavalt lausa alarmi, mis annab teada, et antud isik ei tohiks meediatsoonis viibida.

Kahel Gangneungi meediakülas elaval ERR-i ajakirjanikul on lubatud praegu siiski veel elupaika jääda. Ülejäänud neli ERR-i töötajat elavad hotellis, kuhu pääsemiseks ei ole akrediteeringut vaja.