Elu keerdkäigud: sprindis võimsalt kuldmedali võitnud Johannes Høsflot Klæbol on Eestiga lähedane perekondlik seos

21-aastane Norra suusastaar Johannes Høsflot Klæbo võitis oma karjääri esimese olümpiakulla, kui ta krooniti Pyeongchangis tšempioniks meeste klassikasprindis. Klæbo võidu puhul kõlasid valjud rõõmuhõisked ka Eestis, kuna suusasangari vanaisa elab Raplas.

Nimelt on eestlanna Katrin Klæbo abielus suusasangari vanaisa Trygvega ning koos elatakse Eestis. 25 ühise aasta jooksul on Katrin ja Trygve koos üles ehitanud mitmeid ettevõtteid. Neist edukaim oli mööblivabrik, mis valmistas pehmet mööblit spetsiaalselt Norra turu jaoks. See tehas viis paari elama Raplasse, kus nad leidsid sobivad ruumid ettevõtte laiendamiseks. Tagantjärgi vaadates on neil hea meel, et juhuse tahtel just sinna sattusid.

Loomulikult elatakse ühiselt kaasa ka värskele olümpiavõitjale. „Tema külaskäikudel on alati suur sporditegemine. Mitte ainult tema, vaid kogu perekond on sportlik. Kui meil külas korraldati sportlikke perepäevi, võitis Johannes alati jooksuvõistluse ja tema vanemad naisekandmise võistluse,“ meenutab Katrin Klæbo hiljuti Eesti Päevalehele antud intervjuus. Ta lisab, et kogu pere on vähemal või rohkemal määral Johannese karjääriga seotud. Näiteks teine vanaisa on üks tema treeneritest ning vend Ola on suureks abiks blogi ja videote tegemisel ning loob sinna lausa originaalmuusikat.

Loe pikemalt nimetatud intervjuud Katrin Klæboga.