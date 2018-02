Eestikeelne olümpiatervitus ja krõbekülmad tuuleiilid

Kui Eesti Päevalehe ja Delfi lehemehed Souli lennujaamas kaelakaardi kaela said ja tolli läbinuna jala Lõuna-Korea Vabariigi territooriumile panid, astus ligi vanem mees - vabatahtlik. Et tuleb ja juhatab rongile, mis viib olümpialinna. Ühtlasi päris: kust kandi mehed? „Ah Eestist," vedas ta näo naerule. „Siis tere-tere!" Tohoo tonti! Sulaselge maakeel, ainult et pisukese idapoolse aktsendiga.