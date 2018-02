Eesti olümpiasportlase treener suunab Pyeongchangis pingsalt Kovaltšuki ja teiste hokitähtede tegevust

2012. aasta Londoni olümpiamängudel osalenud vibulaskja Reena Pärnati endine koondisekaaslane ja nüüdne treener Siret Luik on varem elanud üheksa kuud Lõuna-Koreas ja toona saadud kogemused aitasid ta olümpiamängudele tööle. Eestlastest vabatahtlikke satub nelja aasta suurimale spordipeole ikka, kuid Luigele tegid korraldajad pakkumise tulla meeste hokiturniirile tööle. Tema ülesanne on juhtida tegevust kirjutava pressi intervjuualas.

Seega on just Luige töö jälgida, et hokiturniiri suured tähed eesotsas venelaste Ilja Kovaltšuki ja Pavel Datšjukiga jõuaksid õigete inimeste juurde. Nagu arvata võib, pälvibki hokiturniiril suurimat tähelepanu just koondis Olümpiaatleedid Venemaalt.