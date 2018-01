Eesti murdmaasuusatajad kaotasid viimasel hetkel ühe olümpiakoha Tonga taekwondo sportlasele

Rahvusvaheline Suusaliit FIS avaldas oma kodulehel riikidele eraldatavate olümpiakohtade arvu. Kui varasemalt oli Eestile vastavalt tulemustele ette nähtud kaks kohta meestele ja kaks naistele ning üks nö sootu koht, mis oleks läinud meessuusatajatele, siis praeguse seisuga on viimati nimetatud kohast ilma jäetud.

Antud koha napsas lõppenud nädalaga endale Tonga taekwondo sportlane Pita Taufatofua (Taufatofua osales taekwondos ka Rio de Janeiro olümpial, kus kaotas avaringis), kes täitis olümpianormi Islandil toimunud jõuproovil. Taufatofua saavutas Isafjorduris toimunud jõuproovil 10 km vabatehnikasõidus kaheksa mehe konkurentsis kuuenda koha.

Siiski on eestlastel veel lootus olümpiakohti juurde saada, kuna varunimekirjas esimesel kohal on just eestlane. Lisaks on varunimekirjas eestlastel 9. ja 56. koht. Kui Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju arvas, et varunimekirjas esimesel kohal olev positsioon langeb eestlaste saagiks, siis edasine ei pidavat enam nii kindel olema.

Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise alajuht Ergo Leibak aga arvas, et tõenäoliselt saadakse kaks lisakohta ja võimatu ei olevat ka kolmanda lisakoha saamine.

Siiski on praeguse seisuga Eestil kaks meessuusataja ja kaks naissuusataja kohta. Meestena antakse praeguse seisuga üles Karel Tammjärv ja Marko Kilp ning naistest Anette Veerpalu ja Tatjana Mannima.

Meestest on lisaks Tammjärvele ja Kilbile olümpianorm täidetud ka Raido Ränkelil. Kui Eesti saabki oma esimese lisakoha, siis see läheb Ränkelile. Kui Eesti mehed peaksid saama neljanda koha, siis see läheb Andreas Veerpalule. Kui juurde peaks meestele tekkima ka viies koht, siis selle saajat ei ole suusatajad isekeskis veel paika pannud.

Lõplikult läheb olümpiale sõitvate sportlaste nimekiri lukku 24. jaanuari õhtul. Seega peaks 25. jaanuari hommikuks kõik selge olema.