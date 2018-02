Eesti mäesuusatalent Tormis Laine: liitun MK-sarjaga, kui olen võimeline 30 sekka sõitma

Eestlaste jaoks seostub talisport ikka suusatamisega. Mainides 17-aastasele mäesuusatajale Tormis Lainele sõna suusatamine, siis tõdeb ta, et kui Eestis tähendab see väljend ikka murdmaasuusatamist, siis Kesk-Euroopas mõtlevad kõik selle all mäesuusatamist. Tulevikku vaadates usub ta, et peagi mõeldakse ka Eestis just niimoodi. Austrias maailma vanimas ja ühes läbi aegade kõige edukamas suusagümnaasiumis Stams õppiv Laine on võtnud selgeks sihiks jõuda esimese eestlasena just mäesuusatamises maailma tippu. Omaealiste seas kuulub ta juba kümne kõige kõvema tegija sekka.