Ebaõnnestunud Fourcade: ma ei tea, mis täna juhtus

Prantsusmaa laskesuusatäht Martin Fourcade, kes tegi olümpiamängude sprindis avatiirus kolm möödalasku ja piirdus kaheksanda kohaga, ei osanud oma ebaõnnestumist kuidagi põhjendada.

"Ma ei tea, mis täna juhtus. Ma lihtsalt ei mõista seda," sõnas MK-sarja juhtiv Fourcade ajakirjanikele.

"Olen olümpiaks väga hästi valmistunud ja tänane tulemus on tohutu pettumus. Vahest lasketreener Franck (Badiou) oskab teile midagi enamat öelda," lisas prantslane.

Fourcade`i sõnul ei tundnud ta võistluse eel mingit närvipinget ning seda enam oli kolm möödalasku tema jaoks suureks üllatuseks.

Võidumees Arnd Peiffer oli võistlusjärgselt samuti väga üllatunud. "Ma ei tea, kuidas see juhtuda sai. Sel hooajal on vaid kaks meest kõiki võistlusi domineerinud. Ma ei oleks kuidagi osanud ette näha, et olen neist mõlemast päeva lõpuks eespool," märkis sakslane.